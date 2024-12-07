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韓國總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴，之後短短6小時就又宣布解嚴，讓民調本就低落的他雪上加霜，政治生涯面臨終結。韓國最高檢察院已針對「12.3緊急戒嚴事態」成立特別調查本部，多家韓媒並報導，原訂當地時間7日晚間7點進行的尹錫悅彈劾案表決，將提早2小時至傍晚5點（台灣時間下午4點）。根據《韓聯社》報導，韓國最高檢察院6日宣布，將成立特別調查本部，對「12·3緊急戒嚴事態」展開嚴肅調查，由於調查對象包括多名現役軍人，軍事檢察機關將派遣4名軍事檢察官、10多名軍事調查官參與。考慮到事件的嚴重性，現任總統、多名高官政要牽連其中，檢察總長沈雨廷將親自聽取特別調查本部的報告並指揮相關工作。報導提到，這是韓國檢察機關時隔8年再次成立特別調查本部，上一次是2016年調查朴槿惠與閨密崔順實的案子，特別調查本部再現，被認為是因為此次緊急戒嚴帶來的影響、後果嚴峻，必須展現出集中調查的意志。另一方面，《東亞日報》等韓媒也引述韓國最大在野黨、共同民主黨資深成員透露，國會將提早至7日下午5點，進行對尹錫悅的彈劾投票。根據韓國法律規定，須獲得300名議員中的2/3，即200張贊成票才能通過，尚須來自執政黨8名議員倒戈支持，彈劾案就能達到門檻。韓國警方估計，7日或將有成千上萬民眾走上街頭，參加大規模集會和遊行，部分道路將實施交通管制。