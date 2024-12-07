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韓國總統尹錫悅本週突然宣布戒嚴，震驚韓國政壇，但僅僅維持6小時便宣告結束，他也即將面臨國會彈劾。韓國首位諾貝爾文學獎得主作家韓江也表示，對自己國家的政治危機感到「震驚」。綜合外媒報導，韓江6日在瑞典首都斯德哥爾摩的記者會上表示，她沒想過韓國會在2024年再次經歷戒嚴，對此感到相當震驚，強調不希望看到武力鎮壓或侵犯言論自由的歷史，於韓國再次重演。韓江並宣稱，當初為了寫《少年來了》一書，她花了很多時間，研究韓國1979年戒嚴時的歷史與情況，沒想到會在2024年的現今，親眼目睹類似情況發生，這實在令人驚訝。不過被問及是否擔心韓國的言論自由時，韓江則回應，不論未來發生甚麼事，真相都不會被掩蓋。韓江於1970年出生，其作《素食者》、《少年來了》、《白》、《永不告別》在台灣皆已有翻譯出版，代表作《素食者》（채식주의자）的英文翻譯獲得2016年國際布克獎，也是亞洲首部榮獲國際布克獎作品，2018年出版的《白》則是結合自傳、富實驗性質的作品，再度入圍了國際布克文學獎決選。韓江於10月獲得諾貝爾文學獎的殊榮，是亞洲首位獲得此獎的女性作家，獲獎原因是「充滿詩意的散文，直面歷史創傷，揭露人類生命的脆弱」。