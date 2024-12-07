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▲▼中山忍強忍悲慟情緒向在場媒體致意，令人不捨。（圖／翻攝自日テレNEWS NNN）

▲▼中山美穗主演的《情書》被影迷奉為純愛電影的經典。（圖／情書劇照、可樂電影臉書）

▲中山忍（左）和巨星姊姊中山美穗感情非常好。（圖／中山忍IG）

▲中山美穗小檔案。（圖／中山美穗IG、NOWnews社群中心製表）

中山美穗妹妹鏡頭前淚崩！「日劇女王」中山美穗昨（6）日被工作人員發現陳屍東京自宅浴室，已經沒有呼吸心跳，享年54歲，她的演員妹妹中山忍晚間現身姐姐家門前，向久候的媒體致意，不過她悲傷到摀住嘴哽咽，一摘下口罩後心痛地表示：小中山美穗3歲的中山忍也是實力派演員，15歲時跟著巨星姊姊的腳步出道，姊妹倆在演藝圈相互扶持，感情非常好，據日媒報導，中山忍昨天晚上8點多出現在中山美穗澀谷自宅門前，一見到媒體就低頭掩嘴，強忍哀痛的情緒，接著迅速拔掉口罩，噙著淚水說：她淚流滿面地上車，再度向所有想要訪問她的媒體道歉，並深深一鞠躬。中山美穗長相標緻、氣質空靈，有「日本第一美女」美譽，中學時期被星探發掘，1985年以演員身分入行，影視歌三棲的她，藝界地位超然，全盛時期有「男木村（木村拓哉）女中山」這句話，每每推出新戲都是賣座保證，收視率20%起跳，中山美穗出道即攀上事業巔峰，與同期的工藤靜香、南野陽子、淺香唯受封「四大偶像天后」。1995年3月上映的文藝愛情片《情書》（Love Letter）讓中山美穗再次大紅，該片由大導演岩井俊二執導，其它主演還有豐川悅司、酒井美紀，中山美穗在片中一人分飾兩角，一幕對著雪山大喊「你好嗎？我很好！」的畫面，聲音迴盪不散，堪稱影史經典，該片也讓她橫掃多個影后獎項，如藍絲帶電影獎、報知電影獎等。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：〈比世界上任何人〉電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》