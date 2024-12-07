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▲天王周杰倫台北大巨蛋演唱會來到第二天，一路飆唱54首經典歌曲，歌迷爽聽到11點。（圖/杰威爾提供）

▲一名男子在點歌環節重複點了周杰倫已經唱過的〈告白氣球〉，只為了秀中段自己寫的Rap，歌迷傻眼開轟太自私。（圖/Threads）

▲周杰倫在台北大巨蛋舉行第二天「嘉年華」演唱會，仍有許多經典歌曲沒有演唱到，歌迷敲碗最後兩天有人幫點。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫大巨蛋演唱會已經開唱2場，週末迎來最後2場表演，許多歌迷都相當期待，而周董第2場更狂，直接飆唱總計52首歌，同樣唱到晚上11點才散會，讓粉絲都直呼：「值回票價！」不過在第2天粉絲點歌環節時，卻發生小插曲，周杰倫寵粉出了名，在第一天安可環節整整讓歌迷點了15首歌，第二天更誇張，歌迷點歌增加至16首，不過在第二天點歌環節時卻發生意外的小插曲，在演唱會結束後許多歌迷在Threads上發文表示貼文曝光後，不少同場歌迷紛紛回應、「看完回家滑脆已經10幾篇在砲轟這個歌迷，當下真的覺得超傻眼。」《NOWnews》記者也實際詢問觀看12月6日周杰倫演唱會的友人，還原當下發生情況，表示當時在演唱會接近尾聲時，後來那個男子跟工作人員要了兩支麥克風，友人表示：由於周杰倫的經典神曲實在太多，許多人看完第一天以及第二天的歌單之後，大嘆還有許多遺珠都還沒唱到，，如果對這些歌曲也有喜愛，且也有幸能在最後兩天被周董點到的話，記得趕快補齊聽一波囉！