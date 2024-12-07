天王周杰倫大巨蛋演唱會已經開唱2場，週末迎來最後2場表演，許多歌迷都相當期待，而周董第2場更狂，直接飆唱總計52首歌，同樣唱到晚上11點才散會，讓粉絲都直呼：「值回票價！」不過在第2天粉絲點歌環節時，卻發生小插曲，有歌迷硬是點了周杰倫才剛唱過的〈告白氣球〉，浪費了一首安可歌曲的機會，引起眾怒紛紛在社群上砲轟該歌迷「太過自私」，惋惜還有一堆遺珠經典歌曲都還沒聽到。
周杰倫寵粉沒有極限！第二天點歌環節粉絲不爽爆衝突
周杰倫寵粉出了名，在第一天安可環節整整讓歌迷點了15首歌，第二天更誇張，歌迷點歌增加至16首，總歌曲從第一天50首增加到54首，真的誠意十足在回饋歌迷，兩場演唱會都是唱到將近11點才散場，讓歌迷直呼超過癮。
不過在第二天點歌環節時卻發生意外的小插曲，在演唱會結束後許多歌迷在Threads上發文表示「最後一個歌迷硬要點已經唱過的〈告白氣球〉，想要秀自己的rap....結果整個超難聽又浪費一首歌的機會，噓聲超多」、「最後一個歌迷真的很扯，〈告白氣球〉就已經唱過了硬要點，浪費最後一首歌的機會。」
貼文曝光後，不少同場歌迷紛紛回應「真的超級自私...全場三萬多歌迷誰想聽你唱Rap啊？」、「還有一堆遺珠歌曲都沒聽到...在那邊給我不把握機會想秀自己的Rap！重點是很難聽」、「沒有字幕完全不知道他在唱什麼，有夠難聽超煞風景」、「看完回家滑脆已經10幾篇在砲轟這個歌迷，當下真的覺得超傻眼。」
歌迷點歌時間小插曲！粉絲為秀Rap重複點歌遭罵自私
《NOWnews》記者也實際詢問觀看12月6日周杰倫演唱會的友人，還原當下發生情況，表示當時在演唱會接近尾聲時，周杰倫剛唱完〈告白氣球〉，結果輪到最後一位歌迷點歌時，一個帶了全家大小來看演唱會的男子又點了一次〈告白氣球〉，強調自己寫了一段Rap改編在歌詞裡，讓現場歌迷都感到非常錯愕。
後來那個男子跟工作人員要了兩支麥克風，當下完全沒字幕、節奏也很不對，整個場面尷尬到不行。友人表示：「如果說真的想跟周杰倫合唱告白氣球，那就原曲合唱，不是為了要秀自己的Rap，浪費掉一次點歌的機會，遺珠歌曲還有很多沒聽到，全場3萬8千位歌迷聽他唱歌真的很尷尬。」
周杰倫開唱2天經典曲太多沒唱！歌迷跪求遺珠安可曲名單
由於周杰倫的經典神曲實在太多，許多人看完第一天以及第二天的歌單之後，大嘆還有許多遺珠都還沒唱到，包括〈半島鐵盒〉、〈上海1943〉、〈爺爺泡的茶〉、〈分裂〉、〈愛在西元前〉、〈瓦解〉、〈心雨〉、〈超人不會飛〉、〈哪裡都是你〉、〈心雨〉、〈愛情懸崖〉等，如果對這些歌曲也有喜愛，且也有幸能在最後兩天被周董點到的話，記得趕快補齊聽一波囉！
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周杰倫寵粉出了名，在第一天安可環節整整讓歌迷點了15首歌，第二天更誇張，歌迷點歌增加至16首，總歌曲從第一天50首增加到54首，真的誠意十足在回饋歌迷，兩場演唱會都是唱到將近11點才散場，讓歌迷直呼超過癮。
不過在第二天點歌環節時卻發生意外的小插曲，在演唱會結束後許多歌迷在Threads上發文表示「最後一個歌迷硬要點已經唱過的〈告白氣球〉，想要秀自己的rap....結果整個超難聽又浪費一首歌的機會，噓聲超多」、「最後一個歌迷真的很扯，〈告白氣球〉就已經唱過了硬要點，浪費最後一首歌的機會。」
貼文曝光後，不少同場歌迷紛紛回應「真的超級自私...全場三萬多歌迷誰想聽你唱Rap啊？」、「還有一堆遺珠歌曲都沒聽到...在那邊給我不把握機會想秀自己的Rap！重點是很難聽」、「沒有字幕完全不知道他在唱什麼，有夠難聽超煞風景」、「看完回家滑脆已經10幾篇在砲轟這個歌迷，當下真的覺得超傻眼。」
歌迷點歌時間小插曲！粉絲為秀Rap重複點歌遭罵自私
《NOWnews》記者也實際詢問觀看12月6日周杰倫演唱會的友人，還原當下發生情況，表示當時在演唱會接近尾聲時，周杰倫剛唱完〈告白氣球〉，結果輪到最後一位歌迷點歌時，一個帶了全家大小來看演唱會的男子又點了一次〈告白氣球〉，強調自己寫了一段Rap改編在歌詞裡，讓現場歌迷都感到非常錯愕。
後來那個男子跟工作人員要了兩支麥克風，當下完全沒字幕、節奏也很不對，整個場面尷尬到不行。友人表示：「如果說真的想跟周杰倫合唱告白氣球，那就原曲合唱，不是為了要秀自己的Rap，浪費掉一次點歌的機會，遺珠歌曲還有很多沒聽到，全場3萬8千位歌迷聽他唱歌真的很尷尬。」
周杰倫開唱2天經典曲太多沒唱！歌迷跪求遺珠安可曲名單
由於周杰倫的經典神曲實在太多，許多人看完第一天以及第二天的歌單之後，大嘆還有許多遺珠都還沒唱到，包括〈半島鐵盒〉、〈上海1943〉、〈爺爺泡的茶〉、〈分裂〉、〈愛在西元前〉、〈瓦解〉、〈心雨〉、〈超人不會飛〉、〈哪裡都是你〉、〈心雨〉、〈愛情懸崖〉等，如果對這些歌曲也有喜愛，且也有幸能在最後兩天被周董點到的話，記得趕快補齊聽一波囉！