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韓國總統尹錫悅本週以因應親朝勢力威脅等名義，突然宣布戒嚴令，但隨後就遭國會迅速否決，僅僅維持數小時，不只震撼韓國國內，有外媒引述駐中國北韓官員的反應，對韓國民主體系展現的權力制衡深感震撼，並表示這樣的情況在北韓簡直不可想像。根據《自由亞洲電台》報導，儘管北韓國內民眾對此事幾乎一無所知，但派駐在國外的外交、貿易官員，則可以透過網路和當地媒體了解韓國局勢，1位派駐中國大連的北韓貿易官員匿名受訪時表示：「如果在北韓，官員們對最高領導人金正恩有任何這樣的反對舉動，那肯定會引發一場血腥的清洗。」該名官員直言，民主制衡在北韓是個陌生的概念，所以看到解除戒嚴的決議在國會通過，然後尹錫悅宣布解嚴時，他和其他貿易官員都感到震驚，甚至是感動。另一位匿名受訪、派駐中國東港的北韓貿易官員也聲稱，看到韓國國會推翻總統決定的消息，讓他意識到民主的真正意義，並感慨韓國的三權分立，即立法、行政、司法分立的權力結構，與自己國家完全不同：「在北韓，『最高尊嚴』（指金正恩）的權力凌駕於憲法之上。」