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▲男團FEniX成員夏浦洋朝聖周杰倫演唱會，17年前曾經當過周杰倫演唱會伴舞的他，感觸相當深。（圖/夏浦洋Threads）

▲夏浦洋（右）曾經擔任周杰倫演唱會的伴舞，時間一晃眼已經是17年前，夏浦洋現在自己也是男團偶像成員。（圖/夏浦洋Threads）

▲曾經參與周杰倫〈跨時代〉MV拍攝的女星王心恬，在周杰倫第一天演唱會時也悄悄現身大巨蛋，情緒激動看到落淚。（圖/王心恬臉書）

天王周杰倫一連在大巨蛋開唱2天，吸引眾多演藝圈好友一同來朝聖，除了坐在藝人區的好友之外，也有許多明星自己購票入場現身觀眾席被捕捉，像是魏如昀、陳華、林志穎等人。然而現在為男團FEniX成員夏浦洋在昨（6）日也和團員一起進場看演唱會，夏浦洋在看完周杰倫演唱會之後，在社群平台「Threads」寫下原來，夏浦洋也分享了與周杰倫珍貴的合照，不少粉絲看了都非常感動表示、「沒想到浦洋當過周董的伴舞！當時年紀好小，合照好珍貴。」除了周杰倫的伴舞夏浦洋到場朝聖外，，王心恬說：「在演唱會大螢幕播放周杰倫的回顧影片時，我的眼淚瞬間失控，王心恬也說，，不過長大後，因為工作壓力也沒再這麼迷戀，但直到今天看到這些，單純時光的回憶湧現，真的是崩潰。