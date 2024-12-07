天王周杰倫一連在大巨蛋開唱2天，吸引眾多演藝圈好友一同來朝聖，除了坐在藝人區的好友之外，也有許多明星自己購票入場現身觀眾席被捕捉，像是魏如昀、陳華、林志穎等人。然而現在為男團FEniX成員夏浦洋在昨（6）日也和團員一起進場看演唱會，並揭開自己和周董在17年前的緣分，表明自己當初就是因為周杰倫，確立自己長大想當明星偶像的契機，如今也夢想成真，感動許多粉絲。
周杰倫17年前男童伴舞朝聖演唱會！長大後也是明星了
夏浦洋在看完周杰倫演唱會之後，在社群平台「Threads」寫下「謝謝你在2007年讓我看見台上的風景，讓我確定我的志向，就是要走演藝圈這行，我走了17年還在持續努力中，你永遠是我的目標，我會繼續加油的！FEniX繼續展翅高飛吧！」
原來，夏浦洋在17年前還小小年紀，就已經當過周杰倫演唱會的伴舞，讓他從小就決定要成為明星偶像，一開始先從模特兒入行，近幾年參加台灣男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》，最終成功以男團FEniX出道成功，目前成績也相當不錯。
夏浦洋也分享了與周杰倫珍貴的合照，不少粉絲看了都非常感動表示「說不定有一天你們還能夠再同台！」、「浦洋繼續加油！相信這是一場讓你刻骨銘心的演唱會」、「加油持續發光發熱！FEniX也唱進大巨蛋吧！周杰倫會為你感到驕傲的」、「沒想到浦洋當過周董的伴舞！當時年紀好小，合照好珍貴。」
周杰倫MV女主角也現身大巨蛋！感性落淚陷入回憶殺
除了周杰倫的伴舞夏浦洋到場朝聖外，曾經參與周杰倫〈跨時代〉MV拍攝的女星王心恬，在周杰倫第一天演唱會時也悄悄現身大巨蛋，王心恬說：「在演唱會大螢幕播放周杰倫的回顧影片時，我的眼淚瞬間失控，因為想到自己高中時，到處搜集飲料杯和其他物品來換取耶誕演唱會門票，為的就是想一睹天王的魅力。」
王心恬也說，大學畢業之後，有天突然接到周杰倫的電話，得知將參與他的MV拍攝，當時她激動地開心尖叫，表示心情完全像個迷妹，不過長大後，因為工作壓力也沒再這麼迷戀，但直到今天看到這些，單純時光的回憶湧現，真的是崩潰。王心恬表示自己是周杰倫的「骨灰粉」，她感謝自己能活在一個有周杰倫的世代，也稱讚大巨蛋演唱會實在太震撼。
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夏浦洋在看完周杰倫演唱會之後，在社群平台「Threads」寫下「謝謝你在2007年讓我看見台上的風景，讓我確定我的志向，就是要走演藝圈這行，我走了17年還在持續努力中，你永遠是我的目標，我會繼續加油的！FEniX繼續展翅高飛吧！」
原來，夏浦洋在17年前還小小年紀，就已經當過周杰倫演唱會的伴舞，讓他從小就決定要成為明星偶像，一開始先從模特兒入行，近幾年參加台灣男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》，最終成功以男團FEniX出道成功，目前成績也相當不錯。
夏浦洋也分享了與周杰倫珍貴的合照，不少粉絲看了都非常感動表示「說不定有一天你們還能夠再同台！」、「浦洋繼續加油！相信這是一場讓你刻骨銘心的演唱會」、「加油持續發光發熱！FEniX也唱進大巨蛋吧！周杰倫會為你感到驕傲的」、「沒想到浦洋當過周董的伴舞！當時年紀好小，合照好珍貴。」
周杰倫MV女主角也現身大巨蛋！感性落淚陷入回憶殺
除了周杰倫的伴舞夏浦洋到場朝聖外，曾經參與周杰倫〈跨時代〉MV拍攝的女星王心恬，在周杰倫第一天演唱會時也悄悄現身大巨蛋，王心恬說：「在演唱會大螢幕播放周杰倫的回顧影片時，我的眼淚瞬間失控，因為想到自己高中時，到處搜集飲料杯和其他物品來換取耶誕演唱會門票，為的就是想一睹天王的魅力。」
王心恬也說，大學畢業之後，有天突然接到周杰倫的電話，得知將參與他的MV拍攝，當時她激動地開心尖叫，表示心情完全像個迷妹，不過長大後，因為工作壓力也沒再這麼迷戀，但直到今天看到這些，單純時光的回憶湧現，真的是崩潰。王心恬表示自己是周杰倫的「骨灰粉」，她感謝自己能活在一個有周杰倫的世代，也稱讚大巨蛋演唱會實在太震撼。