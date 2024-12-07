今日降溫轉涼，出遊踏青前先來杯咖啡暖暖身，萊爾富今（7）日起，特濃美式、拿鐵、橙香美式買一送一；7-11寄杯紅茶／四季春買10送10，相當於每杯只要不到18元，相當於每杯只要不到18元，優惠只限今天；全家則有咖啡、霜淇淋10元多一件優惠。
🟡萊爾富
📍門市｜12月6日起至12月10日（憑優惠條碼）
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜11月13日至12月10日
◾特濃美式25杯699元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵25杯849元，5.2折（原價65元、特價34元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式咖啡46杯1212元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵咖啡32杯1212元，7折（原價55元、特價38元）
◾厚乳拿鐵咖啡28杯1212元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾純奶茶／四季春奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.8折（原價90元、特價61元）
📍APP｜12月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火奶茶4杯210元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡全家便利商店
📍門市｜12月4日至12月8日
◾特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月6日至12月8日
◾霜淇淋第2支10元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾蜂蜜柚子雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾Marosh葡萄汽水軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價17元）
◾老楊鹹蛋黃餅買1送1，5折（原價38元、特價19元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡OK超商
📍門市｜12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、1月6日（每週一，限悠遊付）
◾莊園美式第2杯半價
◾莊園拿鐵第2杯半價
🟡美廉社
📍APP｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡星巴克
即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。
活動指定組合：
◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）
◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）
◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）
◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）
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📍門市｜12月6日起至12月10日（憑優惠條碼）
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜11月13日至12月10日
◾特濃美式25杯699元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵25杯849元，5.2折（原價65元、特價34元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式咖啡46杯1212元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵咖啡32杯1212元，7折（原價55元、特價38元）
◾厚乳拿鐵咖啡28杯1212元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾純奶茶／四季春奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.8折（原價90元、特價61元）
📍APP｜12月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火奶茶4杯210元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍門市｜11月27日至12月10日
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📍門市｜12月4日至12月8日
◾特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
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◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月6日至12月8日
◾霜淇淋第2支10元，6.1折（原價49元、特價30元）
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◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
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🟡OK超商
📍門市｜12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、1月6日（每週一，限悠遊付）
◾莊園美式第2杯半價
◾莊園拿鐵第2杯半價
🟡美廉社
📍APP｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡星巴克
即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。
活動指定組合：
◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）
◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）
◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）
◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）