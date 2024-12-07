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▲萊爾富即日起至12月10日推出限時五天，美式、拿鐵冰熱任選買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富咖啡25杯優惠組合，接近半價開喝。（圖／萊爾富提供）

▲7-11雙12咖啡出手了，美式、拿鐵寄杯1212元。（圖／7-11提供）

▲7-11英式紅茶、青茶寄杯買10送10。（圖／7-11提供）

▲現萃茶全品項第2杯半價，並可加價哆啦A夢周邊商品。（圖／業者提供）

▲全家特濃美式、卡布奇諾；靜岡抹茶、好喝奶茶第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家康康五霜淇淋、老楊鹹蛋黃餅買一送一。（圖／全家提供）

▲全家便利商店限時14天，霜淇淋（不限口味）第2支10元。（圖／全家提供）

▲福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）

▲OK超商咖啡每週一使用悠遊付，享第二杯半價優惠。（圖／OK提供）

▲美廉社咖啡買5送5，還有門市特價優惠。（圖／美廉社提供）

▲小北百貨雙12、聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）

▲星送禮「歡慶星送禮週年慶」！經典飲品雙杯組相當於「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）

今日降溫轉涼，出遊踏青前先來杯咖啡暖暖身，萊爾富今（7）日起，特濃美式、拿鐵、橙香美式買一送一；7-11寄杯紅茶／四季春買10送10，相當於每杯只要不到18元，相當於每杯只要不到18元，優惠只限今天；全家則有咖啡、霜淇淋10元多一件優惠。◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾特濃美式25杯699元，5.1折（原價55元、特價28元）◾特濃拿鐵25杯849元，5.2折（原價65元、特價34元）◾大杯美式咖啡46杯1212元，6折（原價45元、特價27元）◾大杯拿鐵咖啡32杯1212元，7折（原價55元、特價38元）◾厚乳拿鐵咖啡28杯1212元，6.8折（原價65元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.8折（原價60元、特價41元）◾純奶茶／四季春奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.8折（原價90元、特價61元）◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）◾珍珠焙火奶茶4杯210元，7折（原價75元、特價53元）◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）◾特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋第2支10元，6.1折（原價49元、特價30元）◾蜂蜜柚子雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾Marosh葡萄汽水軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾老楊鹹蛋黃餅買1送1，5折（原價38元、特價19元）◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)◾莊園美式第2杯半價◾莊園拿鐵第2杯半價◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。活動指定組合：◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）