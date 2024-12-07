本月6日下午，高雄市三民區自由一路、同盟一路口，一名71黃姓老婦獨自賣玉蘭花維生，卻遭37歲黃婦兒子酒醉毆打，甚至當街用腳踹黃婦頭部，有附近民眾看不下去錄下過程PO網，警方獲報後趕抵，當場將黃男制伏送醫，訊後依傷害直系血親尊親屬罪，嫌函請高雄地檢署偵辦，另，依違反社會秩序維護法，移送高雄地方法院簡易庭裁處。
據了解，黃男疑酒醉後向老母親討錢未果，竟當街毆打腳踹黃婦，並有網友指出，黃男幾乎滿天都到路口大聲辱罵母親，直到6日當天動手毆打，附近民眾見狀立即報警處理，警方到場將黃男壓制逮捕。警方指出，雙方為母子，黃男酒醉後討錢遭拒，當街毆打母親。
警方表示，壓制黃男後，因其情緒激動且感身體不適，先將其送醫，再帶回釐清事件經過。而黃婦被打後，雖表示無需聲請保護令，也不願提出傷害告訴，但警方仍依規定，以家暴案件逕行通報家防中心予以關懷協助、列案追蹤。警訊後，將黃男依法移送偵辦。
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