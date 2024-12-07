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長期協助警方調查藝人黃子佼牽涉的「創意私房」偷拍案不法金流，以及88會館郭哲敏等重大案件的區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，她因被控洩密赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中，竟在高速公路發生離奇車禍，遭6車追撞，陳梅慧傷重不治。事件發生後，陰謀論四起，認為車禍不單純。對此，民進黨台中市議員周永鴻透露，很多道上兄弟若要找人，都會用告人的方式，趁對方到地檢署偵訊時堵人。對於陳梅慧的離奇死亡車禍，周永鴻在節目《全國第一勇》直呼「恐怖」，質疑設局的可能性很高，該時段車流量不大，卻在國道上發生連環車禍。周永鴻表示，詐騙集團或是黑社會最恨的就是財路被擋，可他們不敢動查案的檢察官及警察等人，能動的就只有老百姓，也就是協助辦案的陳梅慧。周永鴻透露，道上兄弟要掌握一個人的行蹤，最好的方式就是把人叫到某些機關，因為預先知道行程，就可以在外面等，因此很多道上兄弟會用告人的方式找人，趁對方到地檢署偵訊時堵人。對於陳梅慧的車禍，周永鴻呼籲法務部、調查局及檢察機關，此事動搖國本也要追查下去。