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▲SERENA全日餐廳有著Buffet裡常見的生魚片，種類相當多且新鮮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲烤物區的香魚，肉質細緻，也相當受到歡迎。（圖／記者葉盛耀攝）

▲現涮的壽喜燒，是吃到飽餐廳較少見的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲海鮮類相當澎湃，有蟹類、淡菜、章魚等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲麵點區有著多種台式風味，像是少見的鍋燒意麵。（圖／記者葉盛耀攝）

▲會以推車裝載出現的港點，還有現切牛排，也是SERENA全日餐廳的一大特色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲也提供現壓的生啤酒，果然是日系飯店裡的吃到飽餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）

▲多樣種類的甜點，最是吸引人。（圖／記者葉盛耀攝）

▲甜點種類豐富，竟也有做工繁雜的千層蛋糕。（圖／記者葉盛耀攝）

南台灣首間日系國際酒店「高雄日航酒店」已於11月開始正式對外營運，22層樓高建築內共有260 間客房，其中餐廳更一次開闢5間，包含了國人的最喜歡的吃到飽餐廳「SERENA全日餐廳」，開幕1個多月以來竟已打下好成績，業者表示，午晚餐天天都有大約9成滿的好業績，《NOWnews今日新聞》記者也實際開箱菜色。共計有114席次的SERENA全日餐廳，裝潢以沉穩的茶褐色為基調，點綴象徵著南國的熱情活力的綠色熱帶植物，玻璃燈光比擬海港漁火的閃爍。餐點提供豐盛的各國菜色，涵蓋地中海風味，並以亞洲料理居多。像是Buffet裡常見的沙拉、水果、生魚片、炸物、烤物之外，還有現涮肉片的壽喜燒吃到飽。而一進門就看得見的海鮮區，獲最多人青睞，有螃蟹、熟白蝦、小章魚等。麵點區也很受歡迎，以台式風味為主，包含擔仔麵、鍋燒意麵，另還有肉燥飯，此區在早餐也同樣提供。最大賣點是還有推車，將有現切牛排與當日現蒸的港點。最被稱讚的則是甜點，種類相當多，必吃的包含酸香夠味的檸檬塔、滿是栗子香氣的蒙布朗、蒼莓慕斯是以白巧克力做成的草莓外殼蘊藏草莓慕斯內餡、甜而不膩的泡芙以及多種口味且用料實在的磅蛋糕，網上不少評論都提到，「精緻度完全不輸坊間的甜點專賣店！」另外還有新鮮出爐的麵包、現擠的日系啤酒、現榨果汁，有趣的是，哈根達斯冰淇淋共有８款，不僅午餐、晚餐，就連早餐時段竟也提供。SERENA全日餐廳的餐價為平日午、晚餐每人1080元+10%、假日午、晚餐每人1280元+10%；6-12歲半價；6歲以下為免費。另外大倉日航酒店會員可享有9折優惠。