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▲今明（7、8日）兩天受到東北季風影響，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲最新（6日20時）歐洲模式（ECMWF），14日20時模擬圖顯示，850百帕零度線，在北部近海（左圖）。最新美國模式（GFS），14日20時模擬圖則顯示，850百帕零度線，已觸及北部陸地（右圖）。（圖／「洩天機教室」）

今、明（7至8日）兩天受東北季風影響，北東地區濕涼微冷，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨。要注意的是，下週四（12日）將有鋒面南下，下週五（13日）鋒後強冷空氣南下，下週六至週一（14日至16日）最冷，有機會達到入冬首波強烈大陸冷氣團等級，平地有低於攝氏10度，發布低溫特報機率。氣象專家吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今明（7、8日）兩天受到東北季風影響，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉濕涼微冷，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適微熱、早晚涼。各地氣溫北部攝氏15至22度、中部攝氏14至28度、南部攝氏16至29度、東部攝氏14至30度。吳德榮表示，下週一（9日）大氣轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，下週二、三（10，11日）天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。不過，下週四（12日）鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。下週五（13日）起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降；最新各國模式模擬、下週六至週一（14至16日）將達到首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的條件，屆時部分平地又會有發布「低溫特報」(≦10度)的機率。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍多大？各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。