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▲岩井俊二透露和中山美穗永遠無法完成的約定。（圖／岩井俊二IG）

▲▼中山美穗主演的《情書》被影迷奉為愛情電影的經典。（圖／情書劇照、可樂電影臉書）

▲中山美穗小檔案。（圖／中山美穗IG、NOWnews社群中心製表）

日本第一美人、「日劇女王」中山美穗昨（6）日疑似泡澡時承受不住溫差，「熱休克」溺斃於浴缸中，享年54歲，29年前執導經典純愛片《情書》的名導演岩井俊二，悲慟發聲悼念他的女主角：並說，字裡行間透露難以接受老友過世的事實。昨天晚間，岩井俊二在臉書發文，指出2025年為中山美穗出道滿40年，剛好也是《情書》上映30周年，兩人早就約定趁著雪還沒消融，一起回到該片取景地北海道小樽進行「聖地巡禮」，向電影致敬，「然而，這樣約定卻在收到訃告的瞬間戛然而止。」岩井俊二說，自己滿是遺憾和驚訝，「種種情緒湧上心頭，難以平靜，現在說出『願您安息』這句話，對我來說還為時過早。今晚，東京的天空下我的思念與心意，將陪伴著妳。」中山美穗長相標緻、氣質空靈，有「日本第一美女」美譽，中學時期被星探發掘，1985年以演員身分入行，影視歌三棲的她，藝界地位超然，全盛時期有「男木村（木村拓哉）女中山」這句話，每每推出新戲都是賣座保證，收視率20%起跳，中山美穗出道即攀上事業巔峰，與同期的工藤靜香、南野陽子、淺香唯受封「四大偶像天后」。1995年3月上映的文藝愛情片《情書》（Love Letter）讓中山美穗再次大紅，該片由大導演岩井俊二執導，其它主演還有豐川悅司、酒井美紀，中山美穗在片中一人分飾兩角，一幕對著雪山大喊「你好嗎？我很好！」的畫面，聲音迴盪不散，堪稱影史經典，該片也讓她橫掃多個影后獎項，如藍絲帶電影獎、報知電影獎等。出道40周年，電影《情書》上映30周年，就在這樣具有紀念意義的2025年即將到來之際，我們還約好趁著還有雪的時候，一起去小樽進行聖地巡禮。然而，這樣約定卻在收到訃告的瞬間戛然而止。内心充滿了遺憾和驚訝，種種情緒湧上心頭，難以平靜，現在說出「願您安息」這句話，對我來說還為時過早。今晚，東京的天空下我的思念與心意，將陪伴著妳。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：〈比世界上任何人〉電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》