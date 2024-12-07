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▲進入生涯第4個賽季的Jonathan Kuminga，目前場均得到14.8分，投籃命中率為45.1%。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊今年開季有些起伏，一度暫居西區第一，但也曾吞下5連敗。不過目前13勝8敗的戰績，讓他們有機會在西區有一番作為。根據ESPN知名記者Shams Charania報導，勇士仍在積極尋找一位超級巨星，能夠與36歲的後衛Stephen Curry並肩作戰。在ESPN節目《NBA Today》周五的節目中，Shams Charania談到了勇士隊近期尋求明星球員的最新動向：「據我了解，勇士隊正在積極尋找一位明星球員——一位能夠組織進攻、得分的球員，來與Stephen Curry里搭檔。」Charania接著說道，「回想今年夏天，他們曾追求猶他爵士的Lauri Markkanen，並向快艇的Paul George提出報價。然而，對於勇士隊和其他感興趣的球隊來說，關鍵問題是，這位明星球員究竟會從外部交易而來，還是會由隊內球員，比如Jonathan Kuminga成長起來？」22歲的Kuminga一直被認為是勇士隊潛在大交易中的最大年輕資產。進入生涯第4個賽季的他，目前場均得到14.8分，投籃命中率為45.1%。在勇士上一場對陣休士頓火箭的比賽中，Kuminga交出了職業生涯最佳的進攻表現。他出賽33分鐘內攻下生涯新高的33分，22投13中，外加9個籃板和1次阻攻。由於Curry因雙膝傷勢管理缺席了當晚比賽，他坐在板凳上為隊友加油，並在賽後於社交媒體上為Kuminga的表現送上祝福。不過Kuminga目前仍被認為是「未完全體」，需要一些時間成長，他和Andrew Wiggins同時上場時的表現，以及不穩定的外線投籃，都還受到質疑，而Curry的年紀卻在不斷增長，兩人的巔峰期可能不會重疊。無論Kuminga是否能發展成為勇士隊一直期待的明星球員，或者是通過提升他的交易價值來換取未來交易中的潛在明星，勇士總教練教練Steve Kerr可能都不得不在輪換陣容中給他更多的上場時間。Charania補充說：「勇士隊的未來將在未來幾周、甚至幾個月內（交易截止日前）成形。他們正在努力尋找如何在Stephen Curry與Draymond Green帶領下再奪一座總冠軍的方式。」