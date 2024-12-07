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▲網友最近朝聖好市多珍珠鮮奶茶，結果卻意外發現「鮮奶茶底」是現成的「義美厚奶茶」。（圖/Threads）

▲好市多推出全新珍珠鮮奶茶品項，被眾多會員目擊奶茶基底其實是自家獨家販售的「義美厚奶茶」。（圖/IG@吃喝小毛呆）

美式賣場好市多除了有物美價廉的商品之外，熟食區的食物便宜又大碗，也是許多會員要離開商場之前一定會去消費的區域，而最近好市多剛推出新品「珍珠鮮奶茶」，許多人都前往朝聖大讚好喝，沒想到最近卻有會員點了餐之後，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「腦波很弱在好市多熟食區看到珍珠鮮奶茶，就點了一杯，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「原本以為是大杯的，雖然珍珠不錯吃，但50元小杯有點太貴。」好市多現在每過一段時間就會推出新品讓會員嚐鮮，繼之前的開心果霜淇淋之後，，因而最近掀起一股好市多珍奶風潮。不過最近許多美食部落客以及好市多會員朝聖之後，卻發現原來好市多的珍珠鮮奶茶，比較尷尬的點是，，讓許多會員直呼：「如果是這個配方，自己買回家做省多了！」、而《NOWnews》記者也實際詢問好市多官方，只能說，消費商品各取所需，有的人就是懶得自己煮珍珠，多花費點費用享用好吃的珍珠，划不划算就見仁見智囉！