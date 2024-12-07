美式賣場好市多除了有物美價廉的商品之外，熟食區的食物便宜又大碗，也是許多會員要離開商場之前一定會去消費的區域，而最近好市多剛推出新品「珍珠鮮奶茶」，許多人都前往朝聖大讚好喝，沒想到最近卻有會員點了餐之後，卻直擊員工的製作方式是倒「市售鮮奶茶+珍珠」，引起廣大迴響。而好市多也大方回應證實：「我們確實是用義美厚奶茶沒錯。」
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「腦波很弱在好市多熟食區看到珍珠鮮奶茶，就點了一杯，沒想到看到店員從冰箱拿出一罐紅色包裝的義美奶茶倒進去，然後再加珍珠.....早知道就不買了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天也有買，也是目睹店員倒入義美厚奶茶.....真的嚇到」、「好歹也用義美紅茶跟義美牛奶調和一下吧」、「我是覺得蠻好喝的啦，珍珠很Q」、「珍珠好吃就好，義美厚奶茶本身也不錯喝啦，只是有點小杯」、「原本以為是大杯的，雖然珍珠不錯吃，但50元小杯有點太貴。」
好市多開賣「珍珠鮮奶茶」！奶茶基底是現成的義美厚奶茶
好市多現在每過一段時間就會推出新品讓會員嚐鮮，繼之前的開心果霜淇淋之後，11月初又推出「珍珠鮮奶茶」，一杯50元，在全台門市都能夠喝到，當時就有不少網友喝過之後給予不錯的評價，表示「茶味很濃厚，珍珠也很Q彈」，因而最近掀起一股好市多珍奶風潮。
不過最近許多美食部落客以及好市多會員朝聖之後，卻發現原來好市多的珍珠鮮奶茶，「鮮奶茶底」是拿自家獨家販售的義美厚奶茶直接倒入杯內，而不是利用紅茶+鮮奶調和而成的奶茶底。
比較尷尬的點是，由於好市多珍珠鮮奶茶並不是特別大杯，且一杯50元，但賣場內該款厚奶茶946ml三罐只要149元，有時候還會特價119元，等於自己買回家做成珍奶的成本便宜非常多，但在好市多購買等於花雙倍以上價錢買裝杯服務，讓許多會員直呼：「如果是這個配方，自己買回家做省多了！」、「這根本賺太大了....3大瓶都只要149元而已」。
而《NOWnews》記者也實際詢問好市多官方，好市多則也大方回應證實：「我們確實是使用食品部門銷售業績非常好的義美厚奶茶。」只能說，消費商品各取所需，有的人就是懶得自己煮珍珠，多花費點費用享用好吃的珍珠，划不划算就見仁見智囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天也有買，也是目睹店員倒入義美厚奶茶.....真的嚇到」、「好歹也用義美紅茶跟義美牛奶調和一下吧」、「我是覺得蠻好喝的啦，珍珠很Q」、「珍珠好吃就好，義美厚奶茶本身也不錯喝啦，只是有點小杯」、「原本以為是大杯的，雖然珍珠不錯吃，但50元小杯有點太貴。」
好市多開賣「珍珠鮮奶茶」！奶茶基底是現成的義美厚奶茶
好市多現在每過一段時間就會推出新品讓會員嚐鮮，繼之前的開心果霜淇淋之後，11月初又推出「珍珠鮮奶茶」，一杯50元，在全台門市都能夠喝到，當時就有不少網友喝過之後給予不錯的評價，表示「茶味很濃厚，珍珠也很Q彈」，因而最近掀起一股好市多珍奶風潮。
不過最近許多美食部落客以及好市多會員朝聖之後，卻發現原來好市多的珍珠鮮奶茶，「鮮奶茶底」是拿自家獨家販售的義美厚奶茶直接倒入杯內，而不是利用紅茶+鮮奶調和而成的奶茶底。
比較尷尬的點是，由於好市多珍珠鮮奶茶並不是特別大杯，且一杯50元，但賣場內該款厚奶茶946ml三罐只要149元，有時候還會特價119元，等於自己買回家做成珍奶的成本便宜非常多，但在好市多購買等於花雙倍以上價錢買裝杯服務，讓許多會員直呼：「如果是這個配方，自己買回家做省多了！」、「這根本賺太大了....3大瓶都只要149元而已」。
而《NOWnews》記者也實際詢問好市多官方，好市多則也大方回應證實：「我們確實是使用食品部門銷售業績非常好的義美厚奶茶。」只能說，消費商品各取所需，有的人就是懶得自己煮珍珠，多花費點費用享用好吃的珍珠，划不划算就見仁見智囉！