長期協助警方調查藝人黃子佼牽涉的「創意私房」偷拍案不法金流，以及88會館郭哲敏等重大案件的區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，她因被控洩密赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中，竟在高速公路發生離奇車禍，遭6車追撞，陳梅慧傷重不治。事件發生後，陰謀論四起，認為車禍不單純。對此，政治評論員吳崑玉直言「這件事真的怪」，並點出還有4點該查。
吳崑玉6日在臉書發文表示，陳梅慧魂斷國道這件事真的怪，除了車禍本身之外，該查的還有幾點，一、誰檢舉洩密的？這人本身就可能是犯罪集團一員？二、台中地檢署為何讓此案成案？陳梅慧就算涉及洩密，也是在幫警方辦案，「請問這有什麼問題嗎？哪個檢察官發動搜索的？他的長官為什麼核准？」
吳崑玉續指，台中地院法官為什麼會核准這張搜索票？想要查出什麼來？四、刑事局也需要檢討一下，那些協助辦案的民間專業人士，有給予他們適當的保護嗎？至少該給他們一個免死金牌，讓他們免受這種洩密或其他指控的干擾，並且保護其人身安全，否則以後誰還願意幫警方辦案？
吳崑玉認為，這件事不能以意外結案，至少要成立特別專案組，查個水落石出，給社會一個交待。
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吳崑玉續指，台中地院法官為什麼會核准這張搜索票？想要查出什麼來？四、刑事局也需要檢討一下，那些協助辦案的民間專業人士，有給予他們適當的保護嗎？至少該給他們一個免死金牌，讓他們免受這種洩密或其他指控的干擾，並且保護其人身安全，否則以後誰還願意幫警方辦案？
吳崑玉認為，這件事不能以意外結案，至少要成立特別專案組，查個水落石出，給社會一個交待。