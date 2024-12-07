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▲《情書》中山美穗驚傳陳屍家中浴室 享年54歲。（圖／中山美穗IG）

▲▼中山美穗曾在8年前、《情書》台灣上映20週年重映時私下訪台，還在戲院的中文背板前拍照。《情書》是她在台灣觀眾心目中最經典的作品，她傳出在日本去世，影迷都感震驚。（圖／摘自IG、可樂電影臉書）

▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

日本女星中山美穗昨（6）被發現在東京澀谷家中浴室死亡，享年54歲，死因疑似是「熱休克」，又一位對時代影響深遠的巨星殞落，令大批粉絲心痛不捨。中山美穗原訂將出席大阪的聖誕音樂會，但工作人員找不到人，前往其住處才發現憾事，她的表演活動因此取消，在噩耗公布後，不少在音樂會現場的歌迷都忍不住落淚，哀戚氣氛就像是追思會，直呼：「我還是無法相信。」中山美穗在日本時間上午7點還在跟工作人員傳訊息，原本9點應該要上火車前往大阪，工作人員卻不見人影，沒想到前往她的住處找人，這才發現中山美穗已經倒臥在浴缸，送醫搶救後仍宣告不治，中山美穗的經紀公司下午2點以她身體不適為由取消聖誕音樂會行程，接著半小時內就宣布中山美穗的死訊，表示：「因爲事情發生得太突然，我們也對這件事感到震驚和悲傷。」消息一出，立刻在兩岸三地丟下震撼彈，目前外界瘋傳的死因分別為「熱休克」，另一個則是因為中山美穗突然失去意識，導致在浴缸裡溺水，但目前仍需要調查釐清，還無法確認。根據日媒報導，聖誕音樂會「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」現場絲毫沒有歡樂氣氛，取而代之的是一片哀傷，許多粉絲都不禁淚崩感嘆，「青春的回憶消失了」、「真的太難過了，怎麼發生這種事？」事實上，中山美穗在日本演藝圈的貢獻匪淺，她不僅擁有玉女高顏值，還有一副好歌喉，在影視方面也佔有一席之地，1995年她出演名導岩井俊二的電影《情書》，成為時代經典，當時更讓她奪下第20屆日本報知電影獎、日本藍絲帶獎最佳女主角，聲勢大漲，其中一幕中山美穗在雪地裡奔跑吶喊的畫面，仍是不少影迷心目中揮之不去的純愛情節。