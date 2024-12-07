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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際；民進黨立院黨團第一時間卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，事後雖秒刪文，仍引發輿論譁然。民進黨發言人吳崢坦言貼文確實不妥，不過稱「雖然有部分的人認為戒嚴是一個選項」，讓國民黨立委謝龍介質疑，到底是誰覺得戒嚴是一個選項？包不包括總統賴清德？謝龍介在臉書發文指出，戒嚴之亂，持續延燒，部分韓國民眾將對戒嚴的怒火轉向台灣，批評台灣執政黨竟然支持戒嚴，是「噁心的蟾蜍」；但就跟上回被俄羅斯罵成「狗吠」一樣，賴清德與他領導的民進黨既不道歉，也沒有正式回應。唯一坦承「不妥」的是吳崢，但卻又補了一句「雖然有部分的人認為戒嚴是一個選項」。謝龍介質疑，到底是誰覺得戒嚴是一個選項？在民進黨內嗎？位高權重嗎？有部分是多少？這部分人，有可能做決策嗎？這部分人的選項，會成為台灣的惡夢成真嗎？「我某方面肯定吳崢，願意坦承不妥，也願意說大實話，但這話中揭露的訊息，細思極恐，覺得戒嚴是選項的這部分人，包不包括賴總統呢？」