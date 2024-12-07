本月6日，屏東枋寮安檢所西方5.2浬處，枋山海域驚見一具男性浮屍，海巡署第八巡防區指揮部獲報，立即通報艦隊分署第14海巡隊前往，將遺體打撈載往枋寮漁港。
恆春分局指出，該男性遺體身高約173公分，其腹部有愛心刺青、黑色短髮，身著藍色長袖牛仔上衣及「TREED」黑色長褲，另外，右手腕戴藍色醫院手環、頭部及右拇指包裹紗布，身上無其他明顯外傷，詳細年齡待調查，將報請檢察官相驗釐清死因。警方表示，因遺體身上未發現相關身分證明文件，將比對失蹤人口進行調查，也呼籲民眾，家中如有符合上述失蹤人口，請與警方聯繫。
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