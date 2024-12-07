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▲大谷翔平被偷近5.5億，前道奇隊翻譯水原一平認罪，但因健康因素，詐騙案官司宣判日延期至明年1月24日。（圖／美聯社／達志影像）

曾被譽為「全球最知名翻譯」的水原一平，因涉嫌詐騙道奇球星大谷翔平1700萬美元（約合5.5億新台幣）而形象全毀。案件浮上檯面後，案件進展持續成為焦點。近日，大谷翔平申請追回水原被告以詐騙金額購買的棒球卡，背後原因不僅是金錢問題，而是對個人形象的深層考量。水原一平的詐騙案原定於12月20日宣判，但因水原被告健康問題已兩度延期，最新判決日延後至明年1月24日。一名駐美記者透露，水原需接受精神科醫生的評估以判定其是否患有賭博成癮，但目前因健康狀況未能順利進行。大谷翔平對此案進展高度關注，並於11月26日向加州聯邦地方法院提出申請，要求追回水原用詐騙所得購買的棒球卡，其中包含稀有的簽名版棒球卡。這些卡片目前由聯邦政府扣押，並被列為「犯罪所得資產」。一名記者指出：「美國棒球卡收藏熱潮高漲，特別是大谷的簽名卡，其價值更是節節攀升。例如今年11月，一張大谷簽名卡曾在二級市場以約53萬美元（約合1717萬新台幣）成交。」雖然棒球卡可拍賣後將收益用於受害者賠償，但大谷卻選擇直接取回卡片，顯然有更深層的考慮。一名體育記者分析：「這不僅是金錢問題，大谷不希望這些卡片流入市場，進一步被高價轉賣，從而引發更多爭議。」此外，大谷選手對案件可能引發的輿論風波尤為重視。早在案件曝光初期，部分美國媒體曾將大谷與非法賭博連結，甚至批評他對水原的資金管理疏失。一名日本駐美記者指出：「如果這些棒球卡被公開拍賣，可能再次引發不必要的討論，甚至將焦點轉移到大谷身上，對他的形象帶來負面影響。」為此，大谷選擇採取嚴厲措施，明確劃清與水原一平的界線。一名體育記者表示：「大谷此舉是在表明，他與水原的罪行無關，並試圖保護自己的名譽。」