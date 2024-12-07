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▲燒肉餐廳「碳佐麻里」投資位於臺南市中華西路一段、新興路口的南區鹽埕段佔地面積2.3公頃的臺南新興園區。（圖／南市府提供）

全球最大燒肉旗艦園區「碳佐麻里」今(7)日於台南市南區開幕，市長黃偉哲、財政部國有財產署署長曾國基均到場見證。黃偉哲除感謝財政部國有財產署的靈活作為，市府團隊的積極招商，以及碳佐麻里企業的投資，三方協力合作促成此次成功案例，也為臺南400寫下美好的一頁。此外，該案總投資金額近20億元以上，打造全台最大燒肉園區「碳佐麻里新興園區」，預計創造500個以上就業機會。黃偉哲表示，碳佐麻里一直是臺南美食界的明星之一，這次擴大營業，同時還結合南台灣最大的誠品生活，歡迎大家一起來臺南品嚐碳佐麻里的美味，吃燒肉不僅可以滿足味蕾，吃完也能到隔壁誠品滿足精神糧食，讓身心靈都能得到滿足。黃偉哲指出，該案透過官方跟民間合作，加上南市府的媒合，讓碳佐麻里跟誠品能夠進駐，不僅活化公有土地，也為台南帶來經濟發展的新動能。未來南市府對於國有土地活化、商業促進與民眾權益，一定全力兼顧維持，將持續結合中央共同謀求市民更大福祉。經發局表示，燒肉餐廳「碳佐麻里」投資位於臺南市中華西路一段、新興路口的南區鹽埕段佔地面積2.3公頃的臺南新興園區，場地鄰近安平港、台86快速道路、國道1號、3號、台南機場、奇美博物館、安平老街等，周圍交通網路四通八達，具備聯外交通便捷及海空運輸中樞點之優勢，園區匯聚多樣品牌，滿足各類顧客需求。除了「碳佐麻里精品燒肉」、該公司更打造年輕時尚的「天鍋麻辣鴛鴦鍋」，在雙品牌加乘下提供多達810個座位數，另預計在2025年第一季進駐南部最大的「誠品生活 台南」，可以預期將為台南府城打造全新的生活及餐飲體驗。經發局表示，為吸引優質投資企業，南市政府積極營造優質投資環境，除成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並將持續秉持依法行政、公開透明方式，同時加速審查作業、橫向協調，提升行政效能，並適時協助業者排除投資設廠問題及排除投資障礙，期能創造投資人、市民與政府多贏的共榮契機，歡迎國內外優質企業投資臺南。