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天王周杰倫昨（6）日在台北大巨蛋舉辦第2場「嘉年華」演唱會，介紹觀賞嘉賓時，周杰倫忍不住叫球星林書豪唱首歌來聽，只見他一臉害羞的拿起麥克風，接著用五音不全的嗓音唱《晴天》，讓周杰倫聽完後笑說：「你還是打籃球好了」，讓全場哈哈大笑。周杰倫邀請林書豪唱歌，本來林書豪害羞想拒絕，但後來又馬上把耳機戴上，讓周杰倫當場虧他：「你要確定哦！你知道自己唱歌是怎樣」，還播放林書豪私底下唱歌的影片，讓觀眾當場笑翻。後來周杰倫和林書豪終於一起合唱《晴天》，林書豪還很用心的把歌詞改成，「巨蛋這天，我想放鬆聽聽歌，但偏偏周杰倫，那一起唱一首歌」，沒想到林書豪一開口就大走音，連帶著臉也漲紅，看起來很緊張，唱完後周杰倫說：「你還是打籃球好了！」周杰倫還繼續調侃林書豪，說「真正的前輩在你旁邊」，定睛一看對方竟然是動力火車，還詢問他們「兩位前輩，剛剛覺得林書豪唱得怎麼樣」，只見尤秋興面有難色地回答「哦，很難說！」