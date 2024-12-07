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▲王心恬曬出周董演唱會的「專屬應援手燈」，並在臉書上寫下演唱會觀後感。（圖／王心恬臉書）

▲周杰倫首日演唱會還找來台語天后江蕙（右）現身合唱，讓全場直接陷入瘋狂。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫近來登上台北大巨蛋開唱，從5號一路唱到8號一口氣連唱4天，除了吸引將近4萬位粉絲到場朝聖外，開唱兩天來每天都有超多大咖藝人到場力挺「周董」。在昨（6）日的場次，昔日曾參與周杰倫〈跨時代〉MV拍攝的女星王心恬也前來大巨蛋觀看演出，看完演唱會後她和普通粉絲一樣難掩興奮的心情，除了回憶當年的愉快時光外，還激動表示：「眼淚完全失守，感謝活在一個有周杰倫的世代！」今年39歲的王心恬過去曾參與周杰倫〈跨時代〉MV拍攝，同時也是周董「骨灰粉」的她在收看昨日的演唱會後，在臉書寫下自己的心得。她透露自己在看到大螢幕上投放的回顧影片時，就回憶起高中時為了看清天王真容，到處搜集飲料杯裝截角去換演唱會門票的點滴，眼淚直接潰堤失守。王心恬繼續分享當年接到周杰倫MV拍攝的邀約後，直接興奮的尖叫發抖，迷妹心情完全壓抑不住，從未想過有一天能跟偶像一起拍MV。雖然這份迷戀早已隨著成長、工作壓力而淡去，但昨天再次看到演唱會，多年前單純時光的回憶也跟著湧現，讓她忍不住高喊：「感謝活在一個有周杰倫的世代！」周杰倫時隔7年重回台北開唱，成大巨蛋落成以來，首位舉行個人演唱會的藝人，幾乎全台明星、歌手都前來觀看《嘉年華》巡迴演唱會。林宥嘉、余文樂、楊祐寧、陳建州、A-Lin到場亮相支持外，未到的小S、費玉清、張學友、張惠妹、林俊傑等人也送上花籃祝賀，人緣超好的周杰倫前兩天還分別請來江蕙、動力火車當嘉賓助陣，讓不少歌迷期待猜測今日的來賓又會是哪位大咖。