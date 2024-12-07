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中山女高今（7）日慶祝127週年校慶，「大學姐」蔡英文特別抽空到場祝賀致詞，打趣稱自己高一第一次月考全班58人考了50幾名，讓爸媽都很憂慮，但他們也從來沒想到，學習過程看似很緩慢的女兒，可以當上台灣的總統。對於中山女高遭陸媒稱「盤絲洞」，蔡英文提及自己在2016年出席畢業典禮時，勉勵大家要做「勇敢的女生」，強調女生不需要被別人定義與限制，如今還要多加幾個字，「要做勇敢走向世界的女生」，鼓勵學生們與世界對話，為自己與台灣發聲，展現台灣的自信與勇氣！蔡英文今日特別抽空赴中山女高127週年校慶，引來師生歡呼與熱烈歡迎，她致詞時說，今天踏進校門，讓青春時光再次浮現，今天有幸看到當年的數學老師，數學跟同學有一樣的感覺，就是很困難的學科，但自己上課都有乖乖努力的學習，感謝老師的教導，讓數學成績維持的還可以。蔡英文也回憶，在高中時第一次月考，全班58個人她考了50幾名，屬於後段班讓爸媽都很憂慮，但他們也從來沒想到，學習過程看似很緩慢、困難重重的女兒，可以當上台灣的總統，而現在學習上有困難的人也不要洩氣，這才是真正了解面臨學科的挑戰。蔡英文也說，過去在總統府接科技獎得獎同學時，都會注意有沒有人穿白色制服，也提及像是超微執行長蘇姿丰、奧運舉重金牌郭婞淳等傑出女性，這些女生站在國際無台，展現出無所畏懼的表現，讓國人興奮且印象深刻，也讓全世界感到驚艷，鼓勵同學考試成績不一定決定人生價值，「但還是要把考試考好」。蔡英文說，現在是大家最有活力、無所畏懼的時候，大家要勇敢、充滿好奇，找到喜歡的事情努力不懈，每個人都可以擁有發光的機會走向世界，過去在2016年畢業典禮上，她勉勵同學們「要做勇敢的女生」，現在還加幾個字，強調女生不需要被別人定義與限制，「要做勇敢走向世界的女生」，而這並不容易，過程中會遇上很多挑戰跟阻礙。蔡英文提到，現在的台灣是世界的台灣，沒有人會否認處在世界關鍵地位的台灣，民主、團結與努力讓世界體會台灣存在與重要，更是國際社會重要的一份子，因此年輕人不要害怕走出去，台灣高中生有能力走出去，與世界對話，為自己與台灣發聲。最後蔡英文說，希望同學無論參與國際競賽等，與來自世界各地學生交流，都能展現台灣人自信與勇氣，找到自己的特色與底氣，帶著中山女中的養分，為這片土地創造更多可能性，為世界改變奉獻心力，並祝福同學們，把自己活成一道光，「 讓自己閃耀，讓台灣發光」。