天王周杰倫在大巨蛋一連2天開唱，全場塞滿3萬8千名歌迷一起同樂，宛如超大型KTV現場，演藝圈除了許多星友都到場支持引起討論外，周杰倫演唱會嘉賓更是熱議的亮點之一，第一天找來二姐江蕙驚喜合唱，第二天則是動力火車，展現超高水準的Live演出。然而有觀眾入場之後，在中場發現有自己不熟識的歌手在台上串場唱歌，直呼：「這是什麼隱藏嘉賓？根本不認識....。」結果貼文釣出許多內行人解答，本尊實力可以說是強到狂打臉。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「我是知道周董有很多快樂小夥伴啦，像是柯有倫這個我知道，但中間有一個曹楊是哪位啊？唱歌還滿不錯的，但根本不認識....是另類的隱藏嘉賓嗎？」、「好不容易買了一張昂貴的票來聽周杰倫演唱會，但中場那個男生是誰啊？可以退票嗎？我覺得我比被門票詐騙還慘。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「連曹楊都不知道不要說喜歡周杰倫欸.....那是他親自簽下的實力派歌手」、「周杰倫換衣服補妝，推自家公司實力派歌手曹楊出來串場，沒什麼問題吧？連曹楊都不知道，你真的白花錢了」、「竟然不知道曹楊！中國好聲音五強之一，一堆翻唱逼近千萬觀看耶」、「曹楊超帥....實力也超級好，昨天能聽到現場根本太賺了好嗎？」
周杰倫串場有「隱藏嘉賓」！曹楊現場演出博得滿堂彩
事實上，第一天時周杰倫在換衣服補妝時，中間串場也有杰威爾公司的歌手派偉俊上台演唱，到了第二天，周杰倫在唱完〈安靜〉之後下台，接著同為杰威爾旗下的歌手曹楊就登台演唱〈不能說的秘密〉以及〈想你就寫信〉，接著才下台輪到周杰倫繼續開唱〈紅塵客棧〉。
曹楊擔任串場的「隱藏嘉賓」，不少歌迷又驚又喜，尤其又唱了〈不能說的秘密〉這首經典歌曲，因為曹楊是改編自周杰倫著名電影《不能說的秘密》的音樂劇裡的男主角，搭配這首歌演唱非常的適合，加上超群又穩定的Live實力，表演片段在Threads上廣受好評，許多人也因此入坑，被曹楊給圈粉。
曹楊翻唱歌曲多首都超夯！曾經是中國好聲音五強之一
曹楊是上海音樂學院音樂戲劇系出身，現年32歲，2016年他先出演《不能說的秘密》音樂劇擔任男主角葉湘倫一角，後來2017年簽約成為杰威爾音樂的歌手正式出道，在2020年時，他參加浙江衛視《2020中國好聲音》，成為謝霆鋒戰隊冠軍學員，最後也在總決賽成為五強學員之一。
除此之外，曹楊也曾經許多歌唱節目，包括《夢想的聲音》、《誰是寶藏歌手》、《下一戰歌手》等，翻唱許多其他歌手的名曲，像是林俊傑的〈你要的不是我〉，在YouTube觀看次數超過985萬，唱周杰倫的〈安靜〉、〈擱淺〉，也都有數百萬瀏覽率，曹楊總是能夠用自己獨特嗓音，將歌曲詮釋不同的風格，如果聽過曹楊的演出因而喜愛他的話，也不妨多多關注這位歌手哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「連曹楊都不知道不要說喜歡周杰倫欸.....那是他親自簽下的實力派歌手」、「周杰倫換衣服補妝，推自家公司實力派歌手曹楊出來串場，沒什麼問題吧？連曹楊都不知道，你真的白花錢了」、「竟然不知道曹楊！中國好聲音五強之一，一堆翻唱逼近千萬觀看耶」、「曹楊超帥....實力也超級好，昨天能聽到現場根本太賺了好嗎？」
周杰倫串場有「隱藏嘉賓」！曹楊現場演出博得滿堂彩
事實上，第一天時周杰倫在換衣服補妝時，中間串場也有杰威爾公司的歌手派偉俊上台演唱，到了第二天，周杰倫在唱完〈安靜〉之後下台，接著同為杰威爾旗下的歌手曹楊就登台演唱〈不能說的秘密〉以及〈想你就寫信〉，接著才下台輪到周杰倫繼續開唱〈紅塵客棧〉。
曹楊擔任串場的「隱藏嘉賓」，不少歌迷又驚又喜，尤其又唱了〈不能說的秘密〉這首經典歌曲，因為曹楊是改編自周杰倫著名電影《不能說的秘密》的音樂劇裡的男主角，搭配這首歌演唱非常的適合，加上超群又穩定的Live實力，表演片段在Threads上廣受好評，許多人也因此入坑，被曹楊給圈粉。
曹楊翻唱歌曲多首都超夯！曾經是中國好聲音五強之一
曹楊是上海音樂學院音樂戲劇系出身，現年32歲，2016年他先出演《不能說的秘密》音樂劇擔任男主角葉湘倫一角，後來2017年簽約成為杰威爾音樂的歌手正式出道，在2020年時，他參加浙江衛視《2020中國好聲音》，成為謝霆鋒戰隊冠軍學員，最後也在總決賽成為五強學員之一。
除此之外，曹楊也曾經許多歌唱節目，包括《夢想的聲音》、《誰是寶藏歌手》、《下一戰歌手》等，翻唱許多其他歌手的名曲，像是林俊傑的〈你要的不是我〉，在YouTube觀看次數超過985萬，唱周杰倫的〈安靜〉、〈擱淺〉，也都有數百萬瀏覽率，曹楊總是能夠用自己獨特嗓音，將歌曲詮釋不同的風格，如果聽過曹楊的演出因而喜愛他的話，也不妨多多關注這位歌手哦！