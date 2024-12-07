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▲周杰倫演唱會串場嘉賓「曹楊」，是杰威爾音樂公司的旗下歌手，超群又穩定的Live實力，表演片段在Threads上廣受好評。（圖/Threads）

▲杰威爾音樂公司旗下歌手曹楊，曾經參加中國好聲音最終獲得第四名成績，多首翻唱歌曲瀏覽率也是數百萬。（圖/曹楊IG）

天王周杰倫在大巨蛋一連2天開唱，全場塞滿3萬8千名歌迷一起同樂，宛如超大型KTV現場，演藝圈除了許多星友都到場支持引起討論外，周杰倫演唱會嘉賓更是熱議的亮點之一，第一天找來二姐江蕙驚喜合唱，第二天則是動力火車，展現超高水準的Live演出。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「我是知道周董有很多快樂小夥伴啦，像是柯有倫這個我知道，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「曹楊超帥....實力也超級好，昨天能聽到現場根本太賺了好嗎？」事實上，第一天時周杰倫在換衣服補妝時，中間串場也有杰威爾公司的歌手派偉俊上台演唱，到了第二天，曹楊擔任串場的「隱藏嘉賓」，不少歌迷又驚又喜，，加上超群又穩定的Live實力，表演片段在Threads上廣受好評，許多人也因此入坑，被曹楊給圈粉。曹楊是上海音樂學院音樂戲劇系出身，現年32歲，除此之外，曹楊也曾經許多歌唱節目，包括《夢想的聲音》、《誰是寶藏歌手》、《下一戰歌手》等，翻唱許多其他歌手的名曲，，如果聽過曹楊的演出因而喜愛他的話，也不妨多多關注這位歌手哦！