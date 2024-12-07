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▲「詹皇」LeBron James此役爆發轟下39分，但無法帶領球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

▲Trae Young今晚25投僅9中，但最關鍵的一球他投進去了，31分20助攻的神勇數據，帶領老鷹取勝。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽今（7）日進行洛杉磯湖人對決亞特蘭大老鷹的賽事，這一場比賽近況低迷的湖人打得相當辛苦，與對手一路鏖戰到延長賽，「詹皇」LeBron James此役爆發轟下39分，Anthony Davis得到38分10籃板8助攻，但整場手感不佳的老鷹主控Trae Young，在延長賽命中致勝三分球，帶領球隊以134：132贏球，也賞給湖人3連敗，老鷹則拿下6連勝。湖人在最近8戰僅有拿到2勝，戰績非常不理想，這和LeBron James的低迷有很大的關係，他的正負值目前是全隊最低，數據也顯示他的防守表現並不理想，整體狀態沒有達到過往的水準，歲月在其身上留下痕跡。如果James來到下滑階段，Anthony Davis就必須承擔起更多進攻責任，他今年被主帥JJ Redick賦予了更多進攻端責任，開季的確有過一段時間維持在MVP水準，但持續的時間卻不夠久，狀態起伏也很大。今天這場比賽湖人的防守仍有一些問題，首節對老鷹的限制還算不錯，但二三兩節都被對手攻下超過30分，也導致分差始終拉不開。末節，Bogdan Bogdanovic和Zaccharie Risacher連續單打D'Angelo Russell得手，讓老鷹反超比數。第四節比賽進行3分多鐘，湖人就換上Davis 準備決戰，之後兩隊進入到拉鋸狀態，LeBron James 三分球命中，並且在那之後命中兩記罰球，讓湖人進入最後3分鐘取得4分領先。但老鷹也發起反擊，Dyson Daniels連得5分讓老鷹反超，之後Gabe Vincent助攻AD灌籃，湖人再度反超。讀秒階段，De'Andre Hunter命中三分球，老鷹119：117領先，到詹皇在約15秒後上籃扳平。老鷹握有最後一次進攻機會，比賽時間剩下12.9秒，湖人成功守住，但James疑似在搶球時和AD狀在一起而受傷，一步步走到場下。不過所幸他似乎傷勢不重，短暫休息後，延長賽又重回場上。雙方再戰5分鐘，老鷹靠著Trae Young連送兩次助攻，取得4分領先。但湖人這邊則利用Max Christie的三分球和AD的罰球反擊。這一段期間Gabe Vincent展現他的價值，先是一次賣力拚搶，為James得到外線空檔機會，之後自己也在擋拆後命中三分球，幫助湖人進入最後1分鐘取得130：129領先。之後James和AD打擋拆，後者跳投命中，領先3分。老鷹下一回合Jalen Johnson 兩罰命中，Daniels抄截成功、可是被James硬生生從後方蓋下來，阻止了對手直接反超的機會。但老鷹韌性十足，之後靠著包夾Davis、爭球搶到球權，結果最後一波進攻，Trae Young命中逆轉三分球。比賽剩下7.4秒，湖人帶過半場之後，James三分球未命中，老鷹以134：132贏球。James這一場比賽進攻首感絕佳，25投14中，三分球11投6中，攻下39分11助攻10籃板，還有3阻攻和2抄截。Davis則是27投15中，拿到38分10籃板8助攻，湖人團隊命中率超過5成，三分命中率高於45%，仍無法取勝，關鍵是防守太差勁。老鷹這邊，7人得分上雙，板凳球員合計拿到65分，是這場比賽的關鍵。Young今晚25投僅9中，但最關鍵的一球他投進去了，31分20助攻的神勇數據，帶領老鷹取勝。