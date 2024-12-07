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▲高市府以2025年曆和水果月曆，分享高雄和世界連結與交流的喜悅，祝福大家好運「蛇」進門。（圖／高市府提供）

2025高雄市手繪年曆與「港都繽果」水果月曆預計於12月13日上午10點起於高雄市政府四維與鳳山行政中心、38個區公所同步開放索取，索完為止。市長陳其邁期待透過清新耐看的色調和設計，分享高雄和世界連結與交流的喜悅，祝福大家新年財源廣進、好運通通「蛇」進門！高雄農產品躍上國際舞台，品牌化經營並持續拓銷通路嘉惠農友；且一場場的演唱會與AI新創產業的聚落成形，同時讓高雄馳名國際，搭配便捷的捷運網絡，構成2025高雄市手繪年曆和「港都繽果」水果月曆創作元素 。2025高雄市手繪年曆採用環形構圖，以高雄火車站為中心、AI產業和演唱會為主軸，搭配高雄的輕軌以及海岸線，充滿濃濃的生活感。設計師吳秋敏出身於高雄，擅長畫人物造型，對於此次繪製高雄市年曆感到相當開心。她期待從四面八方來旅行、定居、創業的旅客或遊子，來高雄「都能有高品質的體驗」。畫面中的綠地及吹著海風看夕陽的小人物，呈現出高雄平凡卻珍貴的日常；場景中出現不同膚色的群眾、高雄熊和蜜柑站長等動物，則將高雄人多元豐富、和諧共處的幸福展露無遺。「港都繽果」水果月曆以時令水果當主角，搭配產地風景，每翻一頁，彷彿就能嚐到在地風土孕育出的新鮮滋味。比如小番茄搭配產地美濃景點「美濃湖」、香蕉搭配產地旗山「武德殿」等，將甜美又有魅力的高雄，透過「港都繽果」水果月曆一次蒐羅，也歡迎饕客隨著時序，至「高雄首選電商平台」選購最「對時」的水果！高雄水果，能見度持續提升，今年金煌芒果首次進軍紐西蘭，芭樂在北美、星馬、港澳的外銷量亦大幅成長，更令人印象深刻的還有舉辦2天吸引逾10萬人的「台日大港水果祭」，透過美味水果和世界交朋友，達到意義深厚的「水果外交」。2025高雄市手繪年曆暨「港都繽果」水果月曆12月13日上午10點起於高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及所轄38個區公所同步開放索取，索完為止。2025年曆及月曆電子檔，屆時也同步在市府官網，供市民朋友分享下載使用。