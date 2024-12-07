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▲郝廣民座車撞擊力道之大，導致拖吊車被撞噴至外側車道，撞上護欄。（圖／翻攝記者爆料網）

金融犯罪首席調查師陳梅慧4日因洩密案被傳喚後，在國道1號湖口段車禍身亡，因其身份特殊，使得陰謀論甚囂塵上。而就在陳梅慧車禍前方800處，前四海幫角頭郝廣民所乘坐的車輛也發生追撞，造成司機身亡、郝廣民重傷插管，2起車禍時間與距離相當近，令人懷疑恐有關聯性，如今郝廣民車禍撞擊畫面曝光了。《記者爆料網》公布一段行車紀錄器影像，可見郝廣民所乘坐的自小客車，從內側車道超車，因不明原因撞上前方因事故停靠在內側車道、正在閃著雙黃燈的小貨車，再向前撞擊獲報前來進行拖吊作業的拖吊車。郝廣民座車撞擊力道之大，導致拖吊車被撞噴至外側車道，最終撞上護欄停下，而郝廣民座車還因此向前衝了至少30多公尺才停下。這起事故發生在國道1號北向76.9公里處，造成郝廣民座車內27歲楊姓駕駛不幸身亡，53歲郝廣民則胸部挫傷、雙腿骨折，目前正在醫院插管治療當中。