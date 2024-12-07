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▲日本女星中山美穗昨日被發現在東京澀谷家中浴室死亡，享年54歲。（圖／中山美穗IG）

▲中山美穗中山美穗前夫為辻仁成，是日本知名的作家、音樂家。（圖／翻攝X）

▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

日本女星中山美穗昨（6）日被發現在東京澀谷家中浴室死亡，享年54歲，死因目前仍在調查中，由於一切來得太突然，中山美穗日本時間上午7點還在跟工作人員傳訊息，接著下午2點經紀公司就宣布中山美穗的死訊，原訂行程全取消，6小時內情況急轉直下，完整時間軸曝光，仍有許多粉絲無法接受噩耗。根據日媒報導，中山美穗在原本9點應該要上火車前往大阪參加聖誕音樂會「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」，工作人員卻等不到人，派人前往中山美穗家中，才發現她倒臥在浴缸中，送醫急救後仍不治，警方指出，遺體沒有明顯外傷，現場也沒有留下遺書，推測很可能是因為泡澡造成「熱休克」，或是因身體不適，導致她昏迷在浴缸裡溺水而死，然而確切死因還需要調查。中山美穗的經紀公司下午2點取消原訂聖誕音樂會行程，表示她身體不適，然而隨後半小時內就宣布中山美穗的死訊，表示：「因爲事情發生得太突然，我們也對這件事感到震驚和悲傷。」同時強調死因仍需要進一步確認，消息迅速攻佔日本媒體各大版面，中山美穗進入演藝圈39年以來，跨足影視歌領域，是不少人心目中的偶像，如今傳出死訊令粉絲心痛不捨。事實上，中山美穗過去嫁給日本知名作家辻仁成，兩人2004年生下一子，10年後離開，兒子跟著前夫長期住在法國。日前辻仁成才透露，已經20歲的兒子在國外第一次交到女朋友，他在料理、生活上也有很多進步，據悉，中山美穗得知消息後十分開心，如今驟然離世，卻再也沒有機會再見到兒子。