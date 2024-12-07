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台電今年與社團組織合作採購由身障者與中高齡就業者親手裁製的帆布保冷袋，昨（6）日獲頒經濟部「2024 Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」首獎，也是連續第6年獲獎、2度蟬聯首獎榮譽，支持環境友善產品，落實企業社會責任。台電繼去（2023）年採購以寶特瓶回收再生製成的MIT編織襪，成為股東會紀念品亮點，並拿下Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」首獎。台電自2019年起連續6年獲頒Buying Power獎項，今年則與社團法人台南市復健青年勵進會合作，由30位身障者與40位中高齡就業者親手製作帆布保冷袋，鼓勵減少使用一次性塑膠袋使用並支持弱勢族群就業，再度獲得採購獎首獎肯定。台電表示，感謝獎項肯定台電關注環境、社會及公司治理議題，台電將致力永續發展及善盡企業社會責任，持續結合責任採購並與社福及社創團體組織合作，為社會環境盡一份心力。經濟部中小及新創企業署自2017年起辦理此獎項，藉此鼓勵公民營企業組織單位採購社會創新組織產品或服務，協助社創組織取得資源及開拓市場商機，支持對社會及環境友善的產品。