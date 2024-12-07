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▲SOGO大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」共計有14家主題餐廳，都有機會聽得到演唱會歌聲。（圖／記者葉政勳攝）

▲大巨蛋B2-遠東Garden City花園綠廊號稱全台最美地下街，直通捷運與文化體育園區。（圖／翻攝自官網）

亞洲天王周杰倫一連四天在台北大巨蛋開唱，今明（7、8日）恰好遇上休假日，進場前、散場後要吃啥？SOGO大巨蛋潮美食公園、花園綠廊地下街30家美食整理包，且內用還有意外小驚喜！據傳「SOGO大巨蛋美食公園」還能聽得到周杰倫歌聲，雖已有大批粉絲搶訂位，不過部分餐廳未開放訂位、以及留有部分現場候位，沒買到票的民眾，這兩天也可以到餐廳現場詢問碰碰運氣！◾TOK盡興食光◾PRESERVE◾SPORTS NATION◾一風堂BAR IPPUDO◾湊湊火鍋·茶憩◾掌門精釀◾武蔵野森珈琲Diner◾大巨星港式飲茶餐酒館◾螢火部落◾紫木槿韓餐酒館◾Lit Lit◾星胡同◾漢堡排 嘉◾週末炸雞漢堡俱樂部◾柴窯火腿製造所◾Louisa Bakery◾Family Mart全家便利商店◾CREMIA◾御私藏COZY TEA LOFT◾GUI JI龜記◾滷susu滷香麵舖◾麥當勞◾北村豆腐家◾玖仰◾Milk House米哥烘焙坊◾伊勢路勝勢日式豬排◾樂天小香港◾bhc CHICKEN◾摩斯漢堡◾UG樂己手搖飲SOGO業者過去也透露，隨著周杰倫、張惠妹等巨星在台北大巨蛋接連開唱，官方預估可帶來超過雙倍的人流量。目前大巨蛋還有A區、B區尚未開幕，A區規劃為秀泰影城以及1、6樓的SOGO商場，預計將會如期在2025年5月登場；至於消費者最期待的「遠東Garden City」B區3萬坪SOGO商場，則會從原先公佈的2025年8月延至2025年第4季開門見客。