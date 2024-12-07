亞洲天王周杰倫一連四天在台北大巨蛋開唱，今明（7、8日）恰好遇上休假日，進場前、散場後要吃啥？SOGO大巨蛋潮美食公園、花園綠廊地下街30家美食整理包，且內用還有意外小驚喜！據傳「SOGO大巨蛋美食公園」還能聽得到周杰倫歌聲，雖已有大批粉絲搶訂位，不過部分餐廳未開放訂位、以及留有部分現場候位，沒買到票的民眾，這兩天也可以到餐廳現場詢問碰碰運氣！
🟡SOGO大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」
◾TOK盡興食光
◾PRESERVE
◾SPORTS NATION
◾一風堂BAR IPPUDO
◾湊湊火鍋·茶憩
◾掌門精釀
◾武蔵野森珈琲Diner
◾大巨星港式飲茶餐酒館
◾螢火部落
◾紫木槿韓餐酒館
◾Lit Lit
◾星胡同
◾漢堡排 嘉
◾週末炸雞漢堡俱樂部
🟡花園綠廊地下街：
◾柴窯火腿製造所
◾Louisa Bakery
◾Family Mart全家便利商店
◾CREMIA
◾御私藏COZY TEA LOFT
◾GUI JI龜記
◾滷susu滷香麵舖
◾麥當勞
◾北村豆腐家
◾玖仰
◾Milk House米哥烘焙坊
◾伊勢路勝勢日式豬排
◾樂天小香港
◾bhc CHICKEN
◾摩斯漢堡
◾UG樂己手搖飲
SOGO業者過去也透露，隨著周杰倫、張惠妹等巨星在台北大巨蛋接連開唱，官方預估可帶來超過雙倍的人流量。目前大巨蛋還有A區、B區尚未開幕，A區規劃為秀泰影城以及1、6樓的SOGO商場，預計將會如期在2025年5月登場；至於消費者最期待的「遠東Garden City」B區3萬坪SOGO商場，則會從原先公佈的2025年8月延至2025年第4季開門見客。
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◾TOK盡興食光
◾PRESERVE
◾SPORTS NATION
◾一風堂BAR IPPUDO
◾湊湊火鍋·茶憩
◾掌門精釀
◾武蔵野森珈琲Diner
◾大巨星港式飲茶餐酒館
◾螢火部落
◾紫木槿韓餐酒館
◾Lit Lit
◾星胡同
◾漢堡排 嘉
◾週末炸雞漢堡俱樂部
🟡花園綠廊地下街：
◾柴窯火腿製造所
◾Louisa Bakery
◾Family Mart全家便利商店
◾CREMIA
◾御私藏COZY TEA LOFT
◾GUI JI龜記
◾滷susu滷香麵舖
◾麥當勞
◾北村豆腐家
◾玖仰
◾Milk House米哥烘焙坊
◾伊勢路勝勢日式豬排
◾樂天小香港
◾bhc CHICKEN
◾摩斯漢堡
◾UG樂己手搖飲
SOGO業者過去也透露，隨著周杰倫、張惠妹等巨星在台北大巨蛋接連開唱，官方預估可帶來超過雙倍的人流量。目前大巨蛋還有A區、B區尚未開幕，A區規劃為秀泰影城以及1、6樓的SOGO商場，預計將會如期在2025年5月登場；至於消費者最期待的「遠東Garden City」B區3萬坪SOGO商場，則會從原先公佈的2025年8月延至2025年第4季開門見客。