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立法院昨（6）日上午院會討論事項，國民黨要變更議程，欲拚《選罷法》三讀，為此藍綠爆發嚴重肢體衝突。對此，國民黨立委王鴻薇表示，本會期要過選罷法修法不是秘密，安排議事符合程序，民進黨暴力杯葛是民主之恥，直呼「這跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴有什麼兩樣？」王鴻薇說，昨天在民進黨惡意癱瘓議事，強占主席台之下，選罷法修正草案沒有辦法處理，這根本是民主法治社會跟國會之恥。因該案已經逕付二讀，且也在韓院長的主持下進行過朝野協商，所以安排到院會討論，完全符合相關的程序，但民進黨竟然完全不給開會，每次都要使出強占主席台，不讓開會的霸道方式，這種是民主嗎？這種是法治嗎？王鴻薇表示，事實上有關於選罷法的修法通過，早就說過會在本會期處理，這個並不是秘密。民進黨一再強力癱瘓議事，用暴力方式不讓開會，這跟尹錫悅宣布戒嚴有什麼兩樣？尹錫悅透過戒嚴的方式，不讓國會開會，而民進黨用霸占主席台的方式，不讓國會開會，這本來就應該被強力譴責。王鴻薇強調，「我們安排議事，完全符合程序，民進黨不敢說我們不符合程序」，民進黨只是一味的霸道，他們想要討論什麼案才能討論什麼案。所謂「沒有討論，沒有民主」就是民進黨雙標，連會都不給開，哪裡有討論的空間？所以民進黨真的是台灣的民主之恥，當之無愧。