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立法院會昨日藍綠因《選罷法》爆發嚴重肢體衝突，過程中國民黨立委鄭天財脫口稱「戒嚴是為了保護台灣」引發爭議，對此律師黃帝穎表示，韓國總統尹錫悅為了6小時戒嚴出面鞠躬道歉，而國民黨38年違法戒嚴不只沒道歉，還一把推倒受害者家屬邱議瑩，此外根據監察院調查報告，國民黨長達38年的戒嚴，未依法法定程序將戒嚴令送立法院追認，有違法瑕疵，反觀尹錫悅發布戒嚴令，韓國國會過半否決，隨即依法宣布解嚴，朝野均尊重法律制度，凸顯國民黨完全不如韓國朝野政黨守法。黃帝穎表示，尹錫悅為6小時戒嚴向國人鞠躬道歉，凸顯國民黨違法戒嚴38年迄今毫無悔意，鄭天財對世界最久的38年戒嚴，辯稱「戒嚴是為了保護台灣」，更ㄧ把推倒戒嚴受害者家屬邱議瑩，凸顯國民黨迄今沒有悔意。黃帝穎說，國民黨38年戒嚴是世界最久的戒嚴，且不符合戰爭的《戒嚴法》要件，因為並沒有發生長達38年的交戰，所以國民黨長期戒嚴不是為了保護台灣，而是為了極權與私利，當年國民黨累積全球最大的黨營事業及黨產就是這麼來的。此外，國民黨戒嚴令未依法送國會追認，不如韓國朝野政黨遵守法律程序，黃帝穎表示，根據監察院調查報告指出，國民黨長達38年的戒嚴，未依法法定程序將戒嚴令送立法院追認，有違法瑕疵，尹錫悅發布戒嚴令，韓國國會過半否決，隨即依法宣布解嚴，朝野均尊重法律制度，凸顯國民黨違法戒嚴38年，迄今還一把推倒戒嚴受害者家屬，完全不如韓國朝野政黨守法。