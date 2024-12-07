我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA新表情包可能又多了一個？聖安東尼奧馬刺內線球員Zach Collins在今（7）日球隊交手沙加緬度國王的比賽中，連續領到技術犯規遭到驅逐出場，之後他向裁判做出不雅手勢手勢，成為賽後受到外界熱議的焦點。一時的情緒上頭，可能將讓他領到一紙金額不小的罰單。在第二節對Domantas Sabonis犯規後，Collins被吹了今天的第3次犯規，他隨後大罵不雅用詞，很快這樣激烈地反應讓他領到技術犯規，不過這位馬刺長人沒打算消停，被換下場走回板凳席時又補上一句，結果被吹第二次技術犯規遭到驅逐出場。此時，Collins沒能控管好自己的情緒，竟向裁判的方向豎起了中指，球場也發出一陣的驚愕聲，隨後他走回了球員通道，這可能會讓他因此領到罰款。此前丹佛金塊後衛「威少」Russell Westbrook在對上紐約尼克隊的比賽中，也對尼克板凳區比出「不雅手勢」，NBA經過調查後罰他35000美元（約合新台幣110萬元）。Collins情節更為嚴重，是對裁判做這種行為，可以想見會被重罰。Collins這場比賽中2投1中，得到2分2籃板1助攻，領到3次犯規。本賽季，他幫助馬刺隊取得11勝11負的戰績，場均貢獻 6.2 分。馬刺最終以113：140輸給國王。