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台積電赴美投資，也讓各界注意到台灣、美國雙重課稅議題，台灣政府與美國政府長年企圖解決這項問題，美國財政部表示，將對此進行全面協議談判。對此，台灣美國商會（AmCham Taiwan）昨（6）日表示高度肯定，盼參眾兩院能夠迅速採取立法行動，批准並落實最終協議。台積電及其相關供應鏈2020年赴美國亞利桑那州設置晶圓廠，但是因為台灣與美國並無正式租稅協定，新工廠的營收將被課2次稅，影響廠商投資意願。對此，台灣政府財政部與美國財政部協商多年，企圖要解決雙重課稅議題，美國財政部長葉倫也表達這是一個很重要的問題，確實需要研究解決方式。今年10月29日，美國和台灣將在美國在台協會 （AIT） 、駐美國台北經濟文化代表處 （TECRO） 的支持下，將開始就解決雙重課稅問題進行談判，最終取得全面協議；預計第一輪談判「將在未來幾週內進行」。台灣美國商會昨表示，對於美台即將進行的全面協議談判，以解決雙重課稅問題，「表示高度肯定」，也是美國商會長期為美國商會倡議的重要議題，2024《台灣白皮書》中，商會亦呼籲加速推進相關事宜。台灣美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）表示，對於此次談判的啟動深感鼓舞，並期待這將促進創新與經濟成長的投資，避免雙重課稅的相關內容，若納入國防撥款和臨時撥款法案等重要立法計劃，將有助於推動最終協議的順利實施進程。他們指出，美國財政部表示，將在國會現有的基礎上通過修改《國內稅收法典》實施該協議。該稅務協議將以《美國所得範本公約》為基準，涵蓋的重要領域包括降低股息、利息及特許權使用費的預扣稅，以及解決跨境工作者的稅收問題。美國商會期待，談判快速推進，美國參眾兩院能夠迅速採取立法行動，批准並落實最終協議，確保其目標能通過《國內稅收法典》 得以實現，並確保法律語言符合談判過程中確立的需求。