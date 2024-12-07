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▲7日凌晨，台北延吉公園發生糾紛案，周男、蔡男集資20萬元，向陸男購買20張周杰倫演唱會門票，未料陸男遲遲交不出門票，2男性友人竟持電擊棒及刀械恐嚇。（圖／翻攝畫面）

7日凌晨，台北市延吉公園發生糾紛案，34歲的周姓男子、蔡姓男子共同集資20萬元，向30歲陸姓男子、購買20張周杰倫演唱會門票，未料陸男卻遲遲交不出門票，雙方約在延吉公園談判，與陸男同行的2名男性友人，見周男蔡男態度不佳，竟持電擊棒及刀械恐嚇。警方獲報到場，2名男性友人已逃逸，警方先將周男、蔡男、陸男帶回，將持續追查陸男的2名共犯到案，全案訊後將陸男依恐嚇、妨害秩序等罪嫌移送法辦。據了解，周男、蔡男集資20萬元，向陸男購買20張周杰倫《嘉年華》演唱會門票，但演唱會已經過2天，陸男卻遲遲未交付門票，今天凌晨，雙方約在延吉公園談判，周男、蔡男帶著女性友人，語陸男談判如何解決，過程中雙方發生爭執，陸男的2男友人認為周、蔡態度不好，竟拿出刀械、電擊棒威嚇，蔡男等人立即報警處理。警方獲報後，通知快打警力前往現場，陸男的2男友人已逃離現場，警方將現場3男帶回，訊後將陸男依恐嚇、妨害秩序等罪嫌移送法辦，並持續追查2男的下落，對此警方指出，目前已掌握另外2名男子身分，將進一步查緝到案。