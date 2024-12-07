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▲比起唱歌，林書豪似乎更擅長打球，被周董點到名後他緊張到臉頰害羞爆紅，開唱直接大走音。（圖／林書豪IG）

▲林書豪私訊周杰倫「討拍」，還反擊開嗆周董的球技：「跟我的唱歌差不多，超級爛」。（圖／林書豪IG）

音樂天王周杰倫近來在台北大巨蛋舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會，時隔7年的台北場吸引將近4萬粉絲外，許多藝人好友也到場相挺。昨（6）日晚間球星好友林書豪帶著老婆坐在VIP席觀看演出，還罕見「開金嗓」與周杰倫一起合唱〈晴天〉，不過鮮少在眾人面前唱歌的他緊張到滿臉通紅、五音不全，還被周董狂虧：「還是打籃球比較好！」結束之後林書豪也不甘示弱的反嗆周杰倫的球技跟自己唱歌一樣爛，超有趣的聊天記錄曝光也笑翻一眾粉絲。周杰倫自5日起，在大巨蛋一連展開4天的演唱會，昨天的場次他邀請到前NBA球星（現隸屬台灣職籃TPBL新北國王）好友林書豪出席，還cue他一起演唱自己的經典歌曲〈晴天〉。不過比起唱歌，林書豪似乎更擅長打球，被周董點到名後他緊張到臉頰害羞爆紅，開唱直接大走音，周杰倫趕緊出聲救援外還不忘吐槽好友：「林書豪已經掰掰了，你還是打籃球比較好！」讓全場直接笑瘋。演唱會結束後，林書豪在社群平台上笑喊：「我在也不要在5萬人面前唱歌了！」還私訊周杰倫「討拍」，表示自己在演唱會時的聲音好像太大聲，大家都在笑自己，周杰倫也安慰他：「很好玩啊，唱不好才好笑」，趕緊轉移話題問起自己的籃球球技如何，自滿的表示覺得不錯吧，沒想到林書豪直接反擊開嗆：「跟我的唱歌差不多，超級爛」，還送上笑哭的表情符號，讓周杰倫當場傻眼用英文回：「What？」對話紀錄內容曝光後，粉絲們見到「歌神」與「球神」的可愛互動，也再次爆笑：「杰倫好壞，下次約他打籃球蓋他火鍋」、「敢嘴周董籃球爛的人放眼全亞洲大概只有林書豪了」、「書豪老天是公平的」、「豪哥跟周董的對話好好笑」、「我要把豪哥這段拿來當鬧鐘」、「好可愛，好喜歡這段互動」、「跟周董相愛相殺的日常！」