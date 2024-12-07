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洛杉磯道奇隊日籍王牌山本由伸簽下投手最大合約，在大聯盟菜鳥球季繳出穩定表現。主帥Dave Roberts近日受訪時表示，他對山本由伸寄予厚望，期待新賽季有更大的突破，專家也認為山本有望比同胞大谷翔平更快拿到象徵投手最高榮譽的國聯賽揚獎殊榮。山本由伸在2024年賽季中出賽18場，取得7勝2敗、防禦率3.00。雖然因右肩肌腱炎缺陣兩個月，但季末成功復出，並於季後賽登板4場，拿下2勝0敗的佳績。其中在世界大賽對陣紐約洋基，山本由伸繳出7局僅失1分的優質先發，成功壓制對方強大打線，成為繼2007年松坂大輔後，首位在世界大賽中拿下勝投的日本投手。總教練Roberts表示：「以他的潛力來說，我希望他在來季接受更多挑戰，他仍有成長的空間，我相信他能更上一層樓。」根據Roberts的規劃，山本由伸將在明年3月「大聯盟海外開幕賽」擔任先發，與芝加哥小熊隊日籍強投今永昇太正面對決，而隊友大谷翔平則預計以指定打擊身份登場。作為新賽季的輪值核心之一，山本由伸將肩負更多的責任。道奇現有的先發輪值包括山本由伸、Blake Snell、大谷翔平、Tyler Glasnow、Dustin May與Tony Gonsolin。由於Glasnow正進行右肘復健，而大谷、May與Gonsolin都剛從肘部傷勢中復出，山本與Snell是道奇輪值少數健康狀態的投手。大聯盟專家齋藤指出，山本在傷癒復出後展現出更多樣化的投球風格，特別是在季後賽中，他善於運用變化球並控制比賽節奏，「如果他能保持健康，他完全有能力穩定維持在輪值中，並取得雙位數勝場。」此外，部分大聯盟專家也看好山本由伸比大谷先拿下賽揚獎。