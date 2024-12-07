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日本關東地區近期出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病（Erythema infectiosum，リンゴ病）疫情，確診個案創下1999年有紀錄以來的新高，包含東京在內，1都3縣已達預警標準。綜合日媒報導，截至12月1日的一週內，關東約264間醫療機構，通報的確診總數來到796人，埼玉縣平均每家醫療機構就有3.49例，東京都為3.02例，神奈川縣為2.17例。報導指出，「蘋果病」是一種較常見於嬰兒、學齡兒童的出疹性疾病，初期症狀與感冒十分相似，之後臉頰上便會出現典型的紅疹，若孕婦感染則有流產風險，所以必須慎防。最近疫區有許多婦產科診所，都接到不少即將分娩的女性電話，詢問該如何預防，她們當中，有的本身從事長時間接觸幼童的工作，有的則是家裡有其他年齡較大的孩子，平常會送去幼稚園或日托中心。報導提到，由於酒精對於引起蘋果病的病毒不是很有效，各地政府都建議採取感染控制措施，例如用肥皂洗手、戴口罩，並呼籲孕婦避免前往病毒流行的地區。一旦出現可疑症狀就要立刻就醫，切勿拖到下一次產檢。