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台中某超商女店員日前遭陳姓男子持酒瓶等物毆傷，議員質疑警方到場未逮捕陳男，甚至未開報案三聯單。台中市警局今天表示，經調查員警未依規處理，包括分局長等5人予以懲處。市警局說明全案懲處，經指派駐區督察調查結果，警方到場時涉案的陳姓男子仍滯留現場尚未離去，且與超商店長仍有爭執，現場處理員警對於現行犯認定有誤，未即時依規定依現行犯逮捕陳男，核予帶班陳姓巡佐申誡2次、同班文姓員警申誡1次。另外，接續處理該案的傅性員警，雖有於被害店員就醫驗傷後立即製作筆錄，完成受理報案程序，但未依規定立即開立報案三聯單，核予申誡2次處分；分局長謝有筆及派出所主管督導不周，依考監責任，各核予申誡1次處分。警方將加強員警法治訓練，要求員警遵守規定處理。民進黨籍台中市議員蔡耀頡昨天議會質詢指出，東區某超商2日晚間發生女店員遭男子毆打，除進入店內打巴掌外，更追打至收銀台，甚至將店內酒瓶及購物籃當成武器攻擊，造成女子頭皮撕裂傷、牙齒斷裂、臉部及四肢挫傷。蔡耀頡說，經女店員報案後，到場員警竟放縱動手打人的男子，讓對方離開並無以現行犯處理，甚至事情發生多日，至今還未拿到報案三聯單。質疑未照正常作業程序辦理勤務，要求警察局徹查。台中市警局今天新聞稿表示，三警分局2日晚間10時53分獲報，東區東光園路1家超商內，有顧客與店員發生糾紛，警方獲報後立即派員前往查處，雖於第一時間協助被害人就醫驗傷，並完成筆錄製作，但員警處理過程違反規定，依規定予以懲處。