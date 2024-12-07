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▲中山美穗今年3月份疑似健康亮起紅燈，在綜藝節目上的模樣非常浮腫。（圖／IG _miho_nakayama_）

擁有「日本第一美女」、「日劇女王」美譽的中山美穗，昨（6）日在家中驟逝，享年54歲。據悉，昨天中山美穗被發現陳屍於東京住處的浴缸內，失去生命跡象，詳細死因還有待調查。而中山美穗也被起底今年3月份上綜藝節目，不僅臉部浮腫，皺紋更是比往日增加了不少，讓許多粉絲擔心她是否健康狀態不佳，懷疑她的離世一切早有端倪。中山美穗是90年代的日劇女王，主演過不少日劇作品，像是《偶像媽咪》、《天生一對》等，每每出現在大銀幕，總深受粉絲歡迎，而她在1995年主演的電影《情書》，更讓她攀上了演藝事業高峰，橫掃多項影后殊榮。不過中山美穗生前這一年的顏值卻飽受爭議，尤其是她今年3月份出席綜藝節目，在節目上老態龍鍾的模樣備受討論，外貌像是老了10幾歲，浮腫的臉蛋和布滿皺紋的臉頰，讓許多網友開始質疑她的健康狀況，「看起來像70歲」、「怎麼變這樣」、「這樣的浮腫是正常的嗎？」、「差點認不出來！」如今中山美穗驟逝，不免讓粉絲聯想起她近期出現在公開場合的狀態，直言是否身體狀況早已亮起紅燈，才會在家中突然離世，不只如此，也有日媒報導，中山美穗在和作家老公辻仁成離婚後，就經常飲酒，或許也進而導致健康狀況大不如前，不過一切都還得等待警方調查釐清，才能知曉真實死因。