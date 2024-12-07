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▲中山美穗在《情書》裡的雪地裡的感人演出，讓觀眾永難忘懷。（圖／摘自IMDb）

▲中山美穗在《情書》中飾演思念亡夫的渡邊博子。（圖／摘自IMDb）

▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG_）

「日劇女王」中山美穗，昨（6）日驚爆在東京住處離世，震驚演藝圈，而她過去曾因出演電影《情書》而打響知名度，如今卻離開人世，粉絲未來恐怕也只能透過作品追憶，事實上該部電影出產自1995年，由岩井俊二執導，被譽為是日本「純愛電影」始祖，而感人的劇情也總讓影迷儘管事隔多年依舊忍不住反覆觀看。電影《情書》講述90年代的愛情故事，劇中白雪皚皚的冬日浪漫場景，在當時吸引不少影迷遠赴北海道走訪，經典劇情更是讓粉絲無限回味，而電影尾聲的名場面，就是中山美穗在一望無際的雪地，向死去的愛人吶喊：「你好嗎？我很好！」看哭無數影迷。故事敘述女主角渡邊博子（中山美穗飾），因為思念去世的未婚夫藤井樹，決定寄信到未婚夫的舊家地址，不過信件卻輾轉送到一位同樣名叫「藤井樹」的女子手中，巧合的是，這名女版藤井樹，竟然是博子未婚夫的國中同班同學。神奇的緣分讓兩人成為筆友，一同分享記憶中的藤井樹，然而博子卻在這過程中開始懷疑，自己很有可能只是未婚夫忘不了初戀的替代品。博子口中未婚夫的「初戀」，正是和她通信的女版「藤井樹」，而博子之所以會如此懷疑，正是因為她和女版「藤井樹」長得一模一樣；不只博子，女版「藤井樹」也悄悄被打開了冰封的回憶，兩人雖然長得如出一轍，不過卻用不一樣的方式學習「放下」，博子用回憶來抵抗遺忘，而女版「藤井樹」則是以用遺忘來逃避。然而不論是女版藤井樹的「面對」，或是博子的「放下」，都是真實的面對自己的生命歷史，而每個人所能擁有的，也只能是自己當下生命片刻所建構成的歷史，因此最後博子決定放下對愛人的思念，透過重返未婚夫的山難處，向死去的愛人吶喊：「你好嗎？我很好！」放過自己，也釋懷愛人的離去。