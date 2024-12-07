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▲Trae Young今晚25投僅9中，但最關鍵的一球他投進去了，31分20助攻的神勇數據，帶領老鷹取勝。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（7）日以132：134輸給亞特蘭大老鷹，球隊此役防守差勁，讓老鷹團隊100投50中，命中率在5成以上，關鍵時刻連續出現被打點、防守漏人的情況，不像是一支有競爭力的球隊，總教練JJ Redick對主力球員的掌控力被進一步質疑。LeBron James正在變老，已經是險而意念的事實，過往最簡單的錦囊妙計「球給詹皇」不再管用，紫金軍還有招嗎？本場比賽雙方打得十分激烈，17次出現平手局面，32次互換領先，兩隊都曾有機會終結比賽，最終是老鷹掌握得更好。比賽讀秒時刻，老鷹最後一次進攻落後1分，Trae Young和隊友擋拆，湖人選擇兩人守掩護者，給Young製造了大空檔機會，他手起刀落命中致勝三分球，老鷹2分險勝湖人。這場比賽的情況，在湖人近期9戰7敗的低潮中不斷出現，主帥JJ Redick已經點出球隊的防守是一個大問題，但知道問題很簡單，如何解決問題才是接下來的考驗。湖人外線防守先天劣勢，鋒線的八村壘橫移太慢、還躺在Jarred Vanderbilt傷兵名單中，LeBron James已老、Anthony Davis則是無法長時間專注，他們的配置本身就不好。教練團這場對老鷹選擇無限換防，結果就是D'Angelo Russell在末節屢次被Bogdan Bogdanovic和Zaccharie Risacher切入單打丟分，前者根本沒心氣防守，教練也賭氣似的就不換，結果讓老鷹靠著這幾分緊咬不放。第四節比賽中，詹姆斯籃下打進得到36分，生涯總得分來到41000分，成為史上首位41000分先生。這一場比賽他攻下39分11助攻10籃板，這是他年滿35歲以後的第31次大三元，排名史上第一，接下來的5名球員之和僅有20次。賽後接受訪問時他意有所指的表示，「我非常開心，還能繼續打我所熱愛的比賽。」詹皇距離退役可能只剩下一、兩年的時間。他這一季看起來已經出現明顯下滑，至少從數據方面來看是這樣。在本季湖人打的前763分鐘裡，在有James出賽的時間裡他們「 -132 分」，這是全隊最差的數據。此正負值排在聯盟第483名。而在James沒打的293分鐘裡，湖人淨勝了38分，他是湖人唯一不在場時球隊贏分的球員。這場比賽詹皇實際上狀態有所回升，全場25投14中，三分球11投6中，砍39分10籃板11助攻2抄截3阻攻。但是在末節最後幾次強攻籃下，看得出明顯力有未逮，被更年輕的球員給擋下，他也在場上出現一些沮喪的情緒。比起過往幾季，湖人今年開季的戰績其實不算差，目前還是維持在五成以上。但過去幾年他們擁有虎威尚存的James，再怎麼差的情況都還存有希望，如今呢？▲「詹皇」LeBron James這一場爆發轟下39分，Anthony Davis得到38分10籃板8助攻，但整場手感不佳的老鷹主控Trae Young，在延長賽命中致勝三分球，帶領球隊以134：132贏球，也賞給湖人3連敗。（圖／美聯社／達志影像）