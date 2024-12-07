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▲芭黎絲（右）在IG發出被求婚的畫面，兩人氣氛看起來相當甜蜜。（圖／芭黎絲 IG）

於2009年離世的「流行音樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）享年50歲，他其中一位女兒芭黎絲（Paris Jackson）長大後跟隨父親的步伐，也踏入演藝圈，近期更發佈被音樂人男友賈斯汀隆（Justin Long）單膝下跪求婚的照片，更感謝賈斯汀隆一路走來的陪伴，還放閃寫下「我愛你」。麥可傑克森離世時，年僅11歲的芭黎絲在台上致詞表示，「從我出生那刻起，我爸爸就是最好的父親」。而她長大後也跟隨麥可傑克森的腳步出道當藝人，在音樂界以及戲劇界都有很不錯的發展，身材高挑的她18歲時還登上《Rolling Stones》雜誌封面。近日芭黎絲大方在IG上發文祝福男友賈斯汀隆生日快樂，表示這些年和男友一起生活的日子像一場難以形容的旋風，沒有想到有人能一起完成這一切，感謝男友在茫茫人海中選擇了她，最後還大方放閃寫下「我愛你」。然而，在發佈的眾多生活照片中，有一張賈斯汀隆單膝下跪，手中拿著黑色戒指盒向芭黎絲求婚的照片，驚喜公開即將結婚的好消息，雖然芭黎絲未表明何時被求婚，但有網友發現她從9月就開始戴上類似的戒指。