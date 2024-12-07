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波士頓塞爾提克今（7）日主場迎戰密爾瓦基公鹿，綠衫軍一哥Jayson Tatum砍下全場最高的34分，外加10籃板，包含在第四節個人豪取14分，帶領球隊逆轉勝，終場塞爾提克以111：105擊敗公鹿，喜迎3連勝。而此戰也是 Khris Middleton本季首度亮相，但他的回歸並未能阻止公鹿連敗。比賽末節，塞爾提克由Tatum帶領反攻，Jrue Holiday拋投取得107：102領先。隨後Jaylen Brown因對Middleton三分球出手造成犯規，給了Middleton三罰機會，成功將分差縮小至2分差。然而，Antetokounmpo在關鍵時刻出現失誤，讓Al Horford抓住機會完成上籃，最終幫助塞爾提克以111：105拿下勝利。本場比賽戰況膠著，出現了11次平手與14次領先互換，而場上對抗也火花不斷。第三節，Antetokounmpo在發邊線球時用肩膀撞擊Brown，Brown隨即以言語回敬被吹技術犯規，成為比賽的另一焦點。此戰Tatum全場飆出34分10籃板，而隊友Jaylen Brown也有 25 分進帳。塞爾提克全隊命中 17 記三分球，拿下近11場比賽中的第 10 勝，再次證明東區龍頭的實力。對於公鹿而言，Damian Lillard雖然攻下31分，「字母哥」Giannis Antetokounmpo也在自己30歲生日當天表現不俗，貢獻 30分11籃板，但仍難以領軍奪勝。Khris Middleton在經歷腳踝手術後迎來本季首秀，上場23分鐘拿下11分與5次助攻。這也是他與Antetokounmpo和Lillard一同登場的第43場比賽。如何讓Middleton有效融入球隊體系，將成為公鹿能否競逐東區冠軍的重要課題。