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立法院昨（6）日上午院會討論事項，國民黨要變更議程，欲拚《選罷法》三讀，為此藍綠爆發嚴重肢體衝突，連立法院長韓國瑜都受波及。對此，國民黨主席朱立倫痛批，請民進黨節制一下，不要再用暴力的手段，「攻擊議長這是絕對不應該的！」朱立倫今天出席「國民黨彰化縣黨部今舉行130周年黨慶」，受訪時被問及昨日立法院朝野為《選罷法》衝突，朱立倫直言，民主政治就是要尊重議會、國會運作，用投票的方式，用理性的方式。朱立倫認為，民進黨如果對他任何不滿意的，就用暴力的手段，甚至要佔領主席台，「這是絕對不應該再發生的，我覺得這是最後一次了，請民進黨節制一下，不要再用暴力的手段，尤其是攻擊主席台、攻擊議長，這是絕對不應該的。」被問到民進黨對南韓緊急宣布戒嚴，及民進黨發言人吳崢稱戒嚴會是一個選項？朱立倫回應，台灣全民現在對於戒嚴是民主社會不容許，全世界唯一政黨還不道歉的叫做民主進步黨，竟然在韓國發生這樣民主事件中可以附和他們的戒嚴，力挺上了所有國際媒體。朱立倫指出，我們絕不能回到40年、50年前，不能回到上個世紀，這個民主社會大家一定要堅挺、 力挺民主，任何附和及提到戒嚴的都是違反民主。朱立倫說，相信民進黨發出這個附和文挺韓國戒嚴時，大家會看到多少綠營的人留言，就是希望台灣戒嚴，他覺得怎麼會在21世紀民主進步黨變成民主倒退黨，嚴重到竟變成世界笑話？全世界包括韓、日、歐美媒體都大幅報導。朱立倫表示，民進黨不趕快道歉，還要再講戒嚴為民進黨的選項，他想會成為世界的笑話，所以賴清德應要求，好好向世界道歉。