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▲始源最愛鼎王麻辣鍋，繼「台北第一家鼎王」光復店熄燈後，桃園南平店也將停止營業。（圖／翻攝自EPEX Twitter）

名麻辣鍋店「鼎王麻辣鍋」傳出又將關閉一家分店！桃園南平店無預警宣佈熄燈，等於北部的分店再次減少，目前僅剩3間，最後營業日同時進入倒數。鼎王麻辣鍋是許多韓星來台必吃餐廳，包含Super Junior成員始源等皆是死忠粉絲。桃園南平店熄燈消息一出，老顧客皆感到惋惜，鼎王麻辣鍋也喊話，「期待未來再次相遇！」鼎王麻辣鍋日前透過官網公告，說明桃園南平店因租約到期，最後營業日為今（2024）年12月15日，當日營業時段從上午11時30分至凌晨2時整，最後入座時間則是凌晨1時30分。鼎王麻辣鍋也回應記者詢問，