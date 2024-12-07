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台灣王牌左投「玉米」林昱珉在世界棒球12強賽中助中華隊奪下隊史首座冠軍後，迎來人生另一大喜事——升格為「人父」。今（7）日林昱珉和妻子迎接愛女誕生，讓這位新手爸爸露出滿臉幸福的笑容。效力於美國職棒響尾蛇隊小聯盟的林昱珉，在本屆12強賽中表現亮眼。他在冠軍戰中先發4局無失分，壓制實力強大的日本打線，最終幫助中華隊以4：0完封日本奪冠，寫下台灣棒球新篇章。在預賽對陣南韓的比賽中，林昱珉同樣展現王牌實力，被韓媒封為「南韓殺手」，堪稱中華隊奪冠的重要功臣。他在12強賽的總計主投8.2局，投出6次三振、3次四壞球、防禦率2.08。12強賽事結束後，林昱珉原本計劃回台完成12天補充兵役，接著返回美國備戰新賽季，但當時考量到愛妻即將生產，當兵時間延後。隨著愛女誕生，林昱珉也進入人生新階段，這位新手爸爸以幸福的微笑向球迷分享這份喜悅，一家三口的合影相當溫馨，也期許自己早日升上大聯盟。