百萬網紅八炯今日發出新片「中國統戰紀錄片上集」，他在影片中致電中共黨媒《海峽導報》的社長，對話過程中，對方脫口要聯絡網紅鍾明軒，立刻引起熱議。對此，資深媒體人黃揚明認為，還沒有具體證據能證明鍾明軒有與對岸統戰系統業務合作，因為提到「聯絡鍾明軒」的是《海峽導報》社長，也沒更多細節。
八炯在6日上傳的新片中，找來中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源與《海峽導報》社長通話，對方表示若想到中國發展，可以幫忙介紹，隨後脫口要找人去「聯絡鍾明軒」，引起熱議。不過鍾明軒反駁，稱自己已經將手機勿擾模式關閉，怎麼現在都還沒接到電話？直言「我的旅遊影片就是自己掏錢拍的。結果現在有人完全不講求證據，隨便往我頭上扣帽子？這世界到底要多瘋？」
對此，黃揚明在臉書發文指出，以目前上架的這部紀錄片上集來說，還沒有具體證據能證明鍾明軒有與對岸統戰系統業務合作，因為提到「聯絡鍾明軒」的是海峽導報社長，也沒更多細節。「對岸花錢做統戰，本來就不是新聞，台灣有KOL、網紅過去賺錢也是事實。重點在於，你有沒有利用價值。」
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對此，黃揚明在臉書發文指出，以目前上架的這部紀錄片上集來說，還沒有具體證據能證明鍾明軒有與對岸統戰系統業務合作，因為提到「聯絡鍾明軒」的是海峽導報社長，也沒更多細節。「對岸花錢做統戰，本來就不是新聞，台灣有KOL、網紅過去賺錢也是事實。重點在於，你有沒有利用價值。」