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▲高市警局與新創團隊合作的「AI辨速系統」接連獲得多項殊榮，包括內政部警政署「國家警光獎/改善交通類優等」 。〈圖／高市警交大提供〉

高市警局與新創團隊合作創新研發的「AI辨速系統」透過影像分析技術快速精準地計算車速，僅需短短5分鐘即可完成一宗案件的車速計算，高市警局交通大隊長黃元民表示，這套系統是國內AI運用在交通事故分析的首例，除提升了警察研判時的效率，亦能產出標準化的報告，除可運用於鑑定會或法院詢問相關疑義時之佐證。全國前十名肇事因素顯示，幾乎都以未注意車前狀況、未依規定讓車等為主，而「超速」此一肇事因素卻並未在列。因為交通單位普遍認為，單純的超速行駛或者是違反減速慢行的規定，並不會導致車禍的發生。但我們從實務觀察發現，速度所帶來的影響，可能被低估。其中時速60的車輛，就有可能撞擊致車頭潰縮；時速70的車輛，就有可能造成嚴重的死亡事故；時速80的車輛，則有可能造成車輛解體或翻覆。「速度」就像是一個放大器，常導致事故結果加重，也是交通事故防制的重要議題與方向。傳統交通事故車速鑑定方式費時費力，事故分析研判同仁常須花費大量時間進行車速確認。而高市警局攜手海盛科技，研發了具突破性意義的「AI辨速系統」，該系統利用AI技術，透過影像分析技術快速精準地計算車速，僅需短短5分鐘即可完成一宗案件的車速計算，相較以往大幅提升了警察的工作效能與準確性。若經過確認有超速行駛情形，警方依此結果，會在初步分析研判表內登載肇事原因。黃元民表示，這套系統是國內AI運用在交通事故分析的首例，除提升了警察研判時的效率，亦能產出標準化的報告，除可運用於鑑定會或法院詢問相關疑義時之佐證，更代表了高雄市朝向智慧城市的堅定步伐。未來，高雄市政府警察局將繼續深化AI技術的應用，如將該系統擴展至更多影像來源，並逐步解決其他技術難題，讓科技成為守護市民安全的重要後盾。未來，隨著更多創新技術的融入，高雄市政府警察局將持續努力，共同投入智慧城市建設的潮流。