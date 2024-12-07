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▲八炯的影片中，《海峽導報》社長從電話表示，如果想來中國發展，會再幫忙介紹，接著提到會找人去「聯絡鍾明軒」，消息一曝光，讓鍾明軒社群遭網民灌爆。（圖／攝徒日記Fun TV Youtube）

▲鍾明軒出面發聲闢謠，表示自己將手機勿擾模式關掉了，依舊沒收到爆料中所謂的「聯絡」，並澄清旅遊影片全是自己掏錢拍的，文末更暗算有心人士「低質感的人類」。（圖／翻攝自鍾明軒Threads）

百萬Youtuber「八炯」以針貶兩岸時事系列影片聞名，昨（6）日晚發布「中國統戰紀錄片上集」，邀來曾是中國統戰樣板網紅之一的陳柏源，深度探討中國方面如何收買網紅及創作者，過程中親自致電聯繫《海峽導報》社長，對方脫口一句「會聯絡鍾明軒」，疑似雙方早有合作關係，掀起網上熱議，對此，鍾明軒本人昨深夜也透過社群回應，「手機都特地把勿擾模式關掉了，啊怎麼到現在還沒接到電話？」並強調赴中國旅遊皆是自掏腰包，發怒反擊對方「低質感的人類」。在八炯的影片中，《海峽導報》社長從電話表示，如果想來中國發展，會再幫忙介紹，並表態希望陳伯源回中國，需要什麼資源會盡力協助，接著提到會找人去「聯絡鍾明軒」，消息一曝光，讓鍾明軒社群遭網民灌爆，「他還說1450抹黑他」、「跟鍾明軒的行程一模一樣呀」、「中國統戰就是真實存在，那些藍白不告訴你的真實事件，只會說兩岸一家親」、「鍾明軒出來打球啊」，事件在網上發酵。沒多久，鍾明軒不忍出面發聲，表示自己將手機勿擾模式關掉了，依舊沒收到爆料中所謂的「聯絡」，以暗酸方式回擊：「海峽報社的社長該不會是忘記前面要+886？」，他也澄清旅遊影片全是自己掏錢拍的，抱怨有心人士完全不講求證據，隨便往其頭上冠上莫須有罪行，「這世界到底要多瘋？」，文末也老話重提，「這世界上要是沒有低質感的人存在，高質感的人要怎麼知道他叫做高質感？」語氣流露滿滿無奈與怨氣。事實上，中國疑似收買台灣網紅及創作者的案例早已從今年6月開始謠傳，網紅「波特王」先前就曾發文指出，「中國政府7月份預計以《兩岸青年文化月》為名義，招攬台灣網紅赴中國觀光拍片，而且全程『機加酒』免費」，當時恰好許多赴中國拍片的Youtuber一一遭點名，包括「欸你這週要幹嘛」、卡特、魚乾、阿翰、哈哈台等，鍾明軒也是其中之一，如今八炯該影片又讓風播再度燒出檯面，惹來各界關注。